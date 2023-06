Wiemy, kiedy kolejna walka Łaszczyka! Mateusz Borek wszystko zdradził, znamy rywala, datę i miejsce

55-letni Andrzej Gołota znowu wygląda jak młodzieniaszek. Jego zdjęcie z żoną to prawdziwy hit

Co za cios!

Łaszczyk dwie pierwsze rundy z "Ferrarim" przegrał do wiwatu, ale w trzeciej odmienił losy pojedynku. Wyczerpany rywal w końcówce padł na matę, "Szczurek" dopadł do niego i ciosami w parterze wyszarpał wygraną dokładnie osiem sekund przed zakończeniem walki. Łaszczyk po przygodzie w MMA miał wrócić w boksie 15 kwietnia na gali Mateusza Borka, ale drobne kłopoty ze zdrowiem sprawiły, że w akcji ponownie zobaczymy go dopiero 8 lipca!

Łaszczyk wraca na ring 8 lipca we Wrocławiu

Łaszczyk będzie bohaterem walki wieczoru gali MB Boxing Night 16 we Wrocławiu, a jego rywalem będzie 35-letni Słowak Martin Parlagi. Wcześniej w ringu zobaczymy m.in. Karola Weltera, Sebastiana Ślusarczyka oraz Przemysława Runowskiego.