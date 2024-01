Wystąpi na gali Kownacki - Meyna, dźwiga ogromne ciężary! Byliśmy w szoku, ile podniósł polski pięściarz

Dariusz Michalczewski wróci do walki? Konkretna kwota może go przekonać, trzeba wydać fortunę!

Kownackiego na polski ring próbowało skusić kilku krajowych promotorów, ale ta sztuka udała się dopiero Krystianowi Każyszce z Rocky Boxing Promotion. W efekcie "Babyface" już 2 marca stoczy pierwszy w karierze pojedynek w ojczyźnie.

Adam Kownacki - Kacper Meyna 2 marca w Koszalinie

Jego rywalem będzie aktualny mistrz Polski w wadze ciężkiej, Kacper Meyna. Panowie stawiają na ofensywny boks, więc zapowiada się naprawdę efektowna bitka. Niewykluczone, że zakończona dość szybkim nokautem. To będzie oczywiście danie główne gali Kapeo Rocky Boxing Night w Koszalinie, ale wcześniej w ringu również nie powinno zabraknąć emocji.

Polski pięściarz podnosi 220 kg w martwym ciągu

Poza batalią Kownackiego z Meyną kibice zobaczą jeszcze co najmniej jedno starcie w królewskiej wadze ciężkiej. Niepokonany Artur "Bizon" Bizewski zmierzy się z debiutującym w boksie Marcinem Sianosem i w tej potyczce również szybki nokaut będzie wisiał w powietrzu. Na razie Bizewski straszy rywala swoją ogromną siłą w mediach społecznościowych. Zawodnik Rocky Boxing Promotion wrzucił właśnie do sieci filmik, na którym podnosi w martwym ciągu aż 220 kg! "A to dopiero początek" - napisał Bizewski na Instagramie.

