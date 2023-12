Wyznanie Tomasza Adamka wystrzeliło nas z kapci. W trakcie świąt z niczym się nie krył, wielu się zdziwi

Tomasz Adamek przez lata był jednym z najlepszych pięściarzy świata, ale po walce z Jarrellem Millerem w październiku 2018 roku wydawało się, że to jego pożegnanie. Były mistrz świata wagi półciężkiej i junior ciężkiej został znokautowany w drugiej rundzie i przez kilka lat żył z dala od ringu. Z każdym kolejnym miesiącem coraz głośniej myślał jednak o kolejnej walce, aż we wrześniu podpisał kontrakt z FAME MMA. Kibice byli w szoku i czekali na ogłoszenie jego rywala, ale tu po raz kolejny dali się zaskoczyć. Pomimo kontraktu z FAME, Adamek stoczy najbliższą walkę w KSW, a jego rywalem będzie Mamed Khalidov, o czym głośno mówiło się od kilku miesięcy. Starcie dwóch legend na XTB KSW Epic elektryzuje fanów, a zostały do niego już tylko dwa miesiące. Obaj zawodnicy zaczęli przygotowania i muszą pamiętać o tym także w trakcie świąt.

Wystrzeliło nas z kapci po świątecznym wyznaniu Tomasza Adamka

- Cały czas pilnuję jedzenia. Jestem szczupły, obecnie ważę ok. 98-99 kg, nie więcej. To moja naturalna waga. Nigdy nie byłem żarłokiem - przyznał Adamek w rozmowie z "Faktem". Od wielu lat znakomity pięściarz mieszka w USA, gdzie jednak kultywuje polskie tradycje świąteczne. - W tygodniu bywamy w amerykańskim kościele, ale mamy polską parafię w Newark, chodzimy tam na polskie msze. Tak byłem wychowany i wiarę przekazałem moim dzieciom. W zeszłym roku doczekaliśmy się pierwszej wnuczki i córka też już zabiera Kornelię do kościoła. Teraz to już ich robota, żeby pokazać dziecku te wartości, że jesteśmy katolikami, wierzącymi i praktykującymi.

"Góral" nie jest mistrzem kuchni, ale uwielbia dobre świąteczne jedzenie, jakie potrafią przyrządzić jego żona i córki. - Nie wiem, czy dostaniemy w tym roku karpia, chociaż słyszałem, że będą dostępne. Tak czy inaczej, na stole zawsze musi być ryba biała. Jeżeli nie karp, to sea bass [okoń morski lub labraks - red.] najlepsza ryba, moja ulubiona. Ale jeśli chodzi o przyrządzanie potraw, to zostawiam kuchnię żonie i córkom - stwierdził szczerze 47-latek.