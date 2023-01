Amadeusz Ferrari błysnął luksusem w programie FAME MMA! Na taki zegarek stać niewielu, uderzająca kwota

FAME MMA 17 zapowiada się dość ekscytująco. Na nadchodzącej gali zobaczymy wiele ciekawych pojedynków, w tym starcie Pawła Jóźwiaka, szefa FEN, z Michałem „Boxdelem” Baronem, jednym ze współwłaścicieli FAME MMA. Walką wieczoru będzie jednak starcie gwiazdy FAME MMA Amadeusza „Ferrariego” Roślika z Kamilem Łaszczykiem, profesjonalnym bokserem. Ostatnio „Ferrari” postanowił zwrócić na siebie uwagę widzów nie tylko słowami, ale też luksusowym zegarkiem, który błyszczał na jego nadgarstku.

Amadeusz Ferrari z luksusowym zegarkiem na ręku. Cena zwala z nóg

Starcie Roślika z Łaszczykiem budzi sporo emocji i na pierwszy rzut oka wydaje się, że „Ferrari” nie ma czego szukać w starciu ze „Szczurkiem”. Gwiazdor FAME MMA raczej nie brałby jednak tej walki, gdyby nie wierzył w swoje zwycięstwo. Fani są niezmiernie ciekawi, czy będzie on w stanie postawić się bokserowi, który nie przegrał jeszcze zawodowej walki.

W programie FAME MMA 17 Cage Special uwagę fanów zwrócił jeden detal, a mianowicie zegarek Amadeusza „Ferrariego” Roślika. Jak się okazało, jest to Rolex Datejust 41 mm Iced Out, co potwierdził... sklep, w którym go zakupiono. Stąd też wiemy, ile „Ferrari” musiał za niego zapłacić i okazuje się, że gwiazdor FAME MMA musiał wyłożyć okrągłe 100 tys. złotych!