Amadeusz Ferrari odpalił się na Łaszczyka. Zwyzywał go publicznie. Mówi o wielkim rewanżu na FAME MMA

Pojedynek sprzed ponad roku rzutem na taśmę wygrał Łaszczyk. Panowie rywalizowali w formule MMA i dwie pierwsze rundy pewnie wygrał Ferrari. W trzeciej odsłonie youtuber wylądował jednak w parterze, pięściarz zasypał go gradem ciosów i sędzia przerwał starcie zaledwie 8 sekund przed końcem! Ze zwycięstwa cieszył się zatem Łaszczyk, ale Ferrari do dziś nie ma żadnych wątpliwości, że był znacznie lepszy i, że w rewanżu na pewno by wygrał.

Ferrari o Łaszczyku: Włodarze byli już zmęczeni negocjacjami z tym debilem

O drugiej batalii pomiędzy panami mówiło się wielokrotnie, a w ostatnich dniach nie brakowało plotek, że do rewanżu dojdzie wreszcie na zaplanowanej na 18 maja gali Fame 21. W Gliwicach w walce wieczoru Tomasz Adamek zmierzy się z Bandurą, a starcie Łaszczyka z Ferrarim miałoby być co-main eventem tego wydarzenia.

Na razie jednak wiele wskazuje na to, że rewanżu nie zobaczymy. Wszystko zdradził Ferrari na swoim Instagramie, który jak zwykle nie przebierał w słowach mówiąc o Łaszczyku.

Ferrari o Łaszczyku: Walka ze mną zostawiła nieodwracalne skutki na tym zje*ie

- Od miesiąca dogadywałem walkę ze Szczurkiem, miała być w boksie. Jak przyszły umowy, to stwierdził, że ma ostatnie żądanie, chociaż miał ich milion. Chciał, żebym dołożył mu jeszcze ze swojej wypłaty 50 tysięcy. Ogólnie nie wiem, czy bym się na to zgodził, musiałbym to przemyśleć, zazwyczaj nie dopłacam swoim rywalom za to, żeby ze mną zawalczyli, ale włodarze byli już tak zmęczeni negocjacjami z tym debilem, że już nie wytrzymali. Miesiąc czasu się z nim użeraliśmy, potrafił formułę zmienić trzy razy w ciągu dnia, wagę, wszystko ku*wa. No walka ze mną zostawiła nieodwracalne skutki na tym zje*ie - powiedział Ferrari.