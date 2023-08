Arkadiusz Tańcula nie oszczędza Ferrariego. Uderzył bezlitośnie i nie hamował się zupełnie. Błyskawiczna reakcja

Na Instagramie Arkadiusz Tańcula bardzo ostro wypowiedział się o Rośliku, padły nawet słowa o nienawiści: „Skończyliśmy właśnie nagrywki do zapowiedzi trailera Fame 19. Oczywiście Ferrarka Natalka p******z z dwoma ochroniarzami wszędzie łaził. Spięliśmy się dwa razy tam. Podskakuje jakieś takie k***a . Frajer j****y. Nienawidzę go.”

Kolejne dymy przed FAME MMA 19. Tańcula i Ferrari się nie oszczędzają

Dłużny przeciwnikowi nie pozostał „Ferrari” i również za pośrednictwem Instagrama odpowiedział Tańculi: „Pocisk za pociskiem, Aruś bardzo źle się czuje w słowie. Tak samo źle będzie się czuł w oktagonie. Jak na peta przystało został raz po raz zgaszony. W jednym momencie próbował mnie zaatakować, to ma farta, że żółwim tempem leciał i go ochroniarze złapali, bo jakbym mu lampiona wypłacił to by zabłysnął jak karetka na sygnale”.

Gigantyczna awantura przed FAME MMA 19. Szeliga i Wrzosek prawie się pobili. Padły słowa o "pompowaniu" żonu trenera

Jak widać napięcie między zawodnika mi cały czas narasta i możemy spodziewać się dalszych dymów. Przypomnijmy, że Tańcula i Ferrari będą mieli okazję zmierzyć się w oktagonie już 2 września podczas gali Fame MMA 19. Przekonamy się kto wyjdzie zwycięsko z tego pojedynku.