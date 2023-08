Arkadiusz Tańcula zszokowany postawą Szeligi. Nie wierzył w to, co widzi. Dostało się również Murańskiemu

Przypomnijmy, że podczas konferencji Szeliga zbił piątkę oraz przytulił się z Jackiem Murańskim, z którym jeszcze niedawno był w otwartym konflikcie i który wciąż jest jednym z największych wrogów Tańculi. Takie zachowanie zdecydowanie nie spodobało się „Aroyowi”, który w rozmowie z Fansportem powiedział: „Nie wierzyłem w to, że on mógł coś takiego zrobić. On do największego mojego wroga się przytula. To jest mega słabe. Jestem mega zaskoczony. Zaraz to wyjaśnię.”

Tańcula ostro o Szelidze. Mocna reakcja

Oberwało się również samemu Murańskiemu, o którym Tańcula powiedział: „Słuchaj, jak on może mnie zaatakować, co on może mi więcej zrobić? Tam już jest wszystko zakończone. Słuchaj stary, mówili, że „Tańcula nie istnieje bez Murańskiego”. Nie! Jak widać Tańcula ma main event, a Murański musi przyjść się prosić, prosić o atencję i zasięgi. Co on może wyciągnąć? Jakieś stare rzeczy”

Gala Fame MMA 19 odbędzie się już w najbliższą sobotę. Będziemy mogli na niej zobaczyć mnóstwo ciekawych pojedynków, między innymi Main Event, w którym zmierzą się Arkadiusz Tańcula z Amadeuszem „Ferrarim” Roślikiem czy rewanż Piotra Szeligi z byłą gwiazdą KSW Marcinem Wrzoskiem.