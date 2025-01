Artur Binkowski odpalił się na Marcina Najmana. Padły najgorsze słowa! Po chwili przeprosił [WIDEO]

FAME: Ostre starcie Najmana z Binkowskim

Podczas programu FACE2FACE FAME MMA zrobiło się naprawdę gorąco! Artur Binkowski zmierzy się z dziennikarzem Tomaszem Majewskim. We wtorek, 28 stycznia doszło do ich pierwszej konfrontacji na żywo, którą widzowie oglądali za pośrednictwem YouTube'a i platformy Twitch. „Orzeł Biały” był zaskakująco spokojny, biorąc pod uwagę, że podczas sesji zdjęciowej miało dojść do ich brutalnego starcia z użyciem siły.

Mniej przyjemnie zrobiło się, gdy na program dodzwonił się Marcin Najman. „Cesarz” zdążył się jedynie przywitać, gdy odpalił się Artur Binkowski.

- "Parówo wy******laj z tej linii, Ty parówo j***a, wy******laj. Ty f**en c**lu j****y, Ty konfidencie j****y... - zaczął przekrzykiwać się z „Cesarzem”.

Cała sytuacja trwała około dwóch minut i zakończyła się przerwaniem telefonu.

Binkowski przeprosił córkę Najmana na wizji

Po kilkunastu minutach Artur Binkowski zdecydował się przeprosić córkę Marcina Najmana, wbijając w niego kolejne szpilki.

- Miałem chwilę, żeby przemyśleć, co do tego telefonu od tego nieudacznika na N. Chciałbym przeprosić wszystkich za to, że się odniosłem do jego córeczki, która jest piękną księżniczką. Poznałem ją wcześniej. Niechcący to wyszło z moich ust. Za to chciałbym ją przeprosić Ale smutno jej będzie, jak dorośnie i się dowie, że cała Polska mówi jednoznacznie o jej ojcu, że jest największą patologią w Polsce, atencjusz i nieudacznik – dodał.

Gala FAME 24: Underground odbędzie się 8 lutego w Warszawie. Relacja tekstowa z tego wydarzenia będzie dostępna na sport.se.pl.

