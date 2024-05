Artur Szpilka - Arkadiusz Wrzosek na żywo transmisja KSW 94: walka Szpilka - Wrzosek live online

Mistrz KSW zaskoczył wszystkich! Mógłby zawalczyć we freak-fightach? Co za deklaracja!

Kolejne kontuzje niestety dla fanów KSW skutecznie eliminowały Artura Szpilkę z walki z Arkadiuszem Wrzoskiem, jednak ostatecznie federacja KSW dopięła swego. Podczas XTB KSW 94, które odbędzie się już dzisiaj w Ergo Arenie, były pięściarz stanie naprzeciwko byłego gwiazdora federacji Glory w starciu dwóch niepokonanych do tej pory w szeregach KSW zawodników. Tuż przed starciem Szpilka - Wrzosek nie brakowało zarówno słów uznania w obu kierunkach, jak i deklaracji bycia gotowym w 100%. Pomimo tego, że walka Szpilki z Arkadiuszem Wrzoskiem nie jest walką wieczoru, a co-main eventem, to właśnie to stracie wzbudza ogromne emocje u fanów sportów walki. Sprawdźcie, gdzie oglądać walkę Szpilka - Wrzosek!

Gala XTB KSW 94, która odbędzie się w Ergo Arenie rozpocznie się 11 maja o godzinie 19:00. Pojedynek Szpilka - Wrzosek jest walką numer 9 na karcie walk sobotniego wydarzenia i można spodziewać się, że zawodnicy wejdą do klatki ok. godziny 22:00-23:00. TRANSMISJA NA ŻYWO z gali XTB KSW 94 oraz walki Szpilka - Wrzosek dostępna będzie jedynie za pośrednictwem platformy streamingowej "Viaplay". Ponadto, na portalu sport.se.pl prowadzona będzie RELACJA NA ŻYWO z walki Szpilka - Wrzosek. Zapraszamy!

KSW 94 KARTA WALK

Walka wieczoru: 77,1 kg/170 lb: Adrian Bartosiński #C (14-0, 11 KO, 1 Sub) vs. Igor Michaliszyn #3 (10-2, 4 KO, 3 Sub)