Artur Szpilka o walce z Mariuszem Pudzianowskim: Będę gotowy na każdą wersję Pudziana! [KOLOSEUM]

"Super Express": Miałeś walczyć z Pudzianowskim już w swoim debiucie w MMA, ale wtedy uznałeś, że jest za wcześnie. Teraz jesteś już gotowy na taką batalię?

Artur Szpilka: - Oczywiście. Wtedy byłem świeżakiem, teraz trenuję MMA już ponad rok. Wiadomo, że pewnych rzeczy tak szybko nie złapię, ale bije się praktycznie całe życie i te wszystkie odruchy bezwarunkowe w walce mam. Mariusz sam siebie nazywa traktorem, mówi, że 3 czerwca będzie orać, ale ja skupiam się tylko na sobie. Szykuję się na naprawdę ciężką bitkę.

- Przed walką Mariusza z Michałem Materlą trochę między wami iskrzyło. Jak jest teraz?

- Ja go szanuję jako sportowca, myślę, że on tak samo podchodzi do mnie. Nie ma żadnej spiny między nami, nie ma złej krwi, ale jest niezgodność charakterów. Po prostu na wiele rzeczy patrzymy inaczej. I tyle. Ja już wyrosłem z zaczepek, te trailery, w których chodziłem i krzyczałem "Maaaaaaariusz", to były tylko w formie żartów. Bawiłem się przednio, ludziom też się spodobało.

- Dla ciebie będzie to dopiero 3. walka w MMA, dla Mariusza - 27.

- To przepaść. Nie zapominajmy jednak, że ja w sporcie siedzę od 14. roku, a Mariusz bije się w MMA tylko albo aż 13 lat. Mamed Chalidow, dla którego sporty walki to także całe życie, pokazał Mariuszowi miejsce w szeregu. Mariusz jest oczywiście bardzo pracowity, uparty, ale ja będę gotowy na każdą jego wersję. Jak będzie chciał bić się w stójce, to zatańczymy w stójce, jak będzie chciał parteru, to będzie parter. Ja na zapasy i jJu-jitsu przychodzę teraz z uśmiechem na ustach, plecy mnie nie bolą, mogę zasuwać godzinami na macie. Zapewniam, że to będzie naprawdę znakomita walka!

