Nagła zmiana u Artura Szpilki przed walką z Pudzianowskim. Podjął kluczową decyzję, wielu może być zaskoczonych

Dla Szpilki walka z Pudzianowskim będzie trzecią w MMA. W dwóch pierwszych były pretendent do tytułu mistrza świata wagi ciężkiej w boksie pokonał Siergieja Radczenkę i Denisa Załęckiego, ale teraz poprzeczka wędruje znacznie wyżej. To Pudzianowski jest faworytem bukmacherów, to na Pudzianowskiego zdecydowanie stawiają kibice. Na naszym kanale KoloSEum na YouTube ponad 80 procent fanów wskazało "Pudziana" jako zwycięzcę tej batalii. A oddano ponad 13 tysięcy głosów!

Zaskakująca zmiana w teamie Szpilki przed walką z Pudzianowskim

W poniedziałek Szpilka zdradził skład teamu, pod okiem którego przygotowywać się będzie do czerwcowej batalii z Pudzianowskim. W teamie "Szpili" doszło do poważnych zmian. "Do walki z Mariuszem Pudzianowskim przygotowywać się będę z Jarosławem Rogalą jako głównym trenerem, Miexon oraz Gerard pomogą mi w przygotowaniach parterowych, a doktor Chycki oraz trener Kostka zadbają o moje przygotowanie wydolnościowe. Chciałem podziękować publicznie Anzorowi za wspólną dotychczasową pracę, jesteśmy po rozmowach i rozchodzimy się w dobrych relacjach. Składowych decyzji jest kilka. Anzor jest świetnym trenerem rozumiejącym zapasy i MMA jak mało kto, ale ja po latach w zawodowym sporcie wiem, że jestem zawodnikiem, który potrzebuje dużej dyscypliny, a my mamy relację koleżeńską i tego mi w naszej współpracy brakowało. Co więcej Mariusz przygotowywać się będzie z Arbim, co również ma wpływ na moją decyzję. Trener Jarosław Rogala został mi polecony przez Marka Piotrowskiego. Sposób pracy trenera, podejście mentalne, dyscyplina i zaangażowanie wpisuje się w to, czego wiem, że jako zawodnik potrzebuję" - napisał Szpilka w mediach społecznościowych.