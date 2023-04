Artur Szpilka skomentował film z Mariuszem Pudzianowskim. Takich słów się nie spodziewaliśmy, robi się gorąco!

Artur Szpilka dopiero po latach zdecydował się na to wyznanie publicznie! Chciał powiedzieć to już wcześniej

Mariusz Pudzianowski robi wszystko, by jak najlepiej przygotować się do czerwcowej walki. Doświadczony wojownik wie, że nie będzie mógł uprawiać sportu w nieskończoność. Dlatego też do każdego kolejnego starcia podchodzi jak do ostatniego w zawodowej karierze. Tym bardziej wtedy, gdy rywal jest niezwykle wymagający. W czerwcu na PGE Narodowym w Warszawie "Pudzian" zmierzy się z Arturem Szpilką. "Szpila" ma za sobą pierwsze starcia w MMA i zaprezentował się w nich dość dobrze. Były pięściarz z pewnością zrobi wszystko, by wykorzystać swoje bokserskie atuty przeciwko byłemu najsilniejszemu człowiekowi na świecie. Sam Pudzianowski chyba zdaje sobie z tego sprawę i dużo uwagi poświęca na salce treningowej walce w stójce. Po ostatnim filmiku odezwał się do niego sam Szpilka, podgrzewając dodatkowo atmosferę przed pojedynkiem obu dżentelmenów.

Artur Szpilka skomentował film z Mariuszem Pudzianowskim

Pudzianowski przyzwyczaił już chyba wszystkich do regularnych raportów z treningów. Nie inaczej było tym razem. "Troszkę łapy rozruszaliśmy, boksować nie umiem - wiem, ale młotki są w garściach po 5kg. 1,5h treningu zaliczone" - napisał przy wideo były mistrz świata strongmanów, prezentując przy tym również elementy rozciągania.

Na te wieści szybko zareagował Artur Szpilka. Najbliższy przeciwnik Pudzianowskiego doskonale umie wykorzystywać media społecznościowe do wzbudzania zainteresowania. Tym razem postanowił podgrzać atmosferę przed starciem, zwracając się bezpośrednio do rywala. Takich słów jednak z pewnością niewielu się spodziewało. "Brawo Mariusz" - napisał w lakonicznym komunikacie "Szpila".

Kibice stanęli po stronie Pudzianowskiego

Nie trzeba było długo czekać na to, by na komentarz Szpilki na profilu Pudzianowskiego zareagowali kibice. W odpowiedziach pojawiło się m.in. zakamuflowane wyzwanie: "Artur Szpilka, podniesiesz tak nogę?". Były również bezpośrednie słowa wsparcia dla Pudzianowskiego. "Artur, Mariusz ubije cię w parterze jak karpia" - napisał jeden z internautów w odpowiedzi na zaczepkę "Szpili" w mediach społecznościowych.