W czasie swojej piłkarskiej kariery, Sławomir Peszko niejednokrotnie znajdował się na ustach wielu ludzi, niekoniecznie ze względu na swoje występy na murawie, ale również przez to, co działo się poza boiskiem. Były reprezentant Polski dziś może nazywać się jednym z najbardziej rozpoznawalnych piłkarzy w historii polskiego futbolu, a ogromna część kibiców ma do niego wielką sympatię, przede wszystkim przez sposób bycia Peszki. Okazuje się, że nie inaczej jest w przypadku Krzysztofa Radzikowskiego, który znalazł nawet pewne porównanie, gdy usłyszał nazwisko Sławomira Peszki.

Krzysztof Radzikowski miał w głowie tylko jedno porównanie, gdy usłyszał nazwisko Sławomira Peszki! Wprost podsumował piłkarza

Gwiazdor programu "Gogglebox. Przed telewizorem" TTV, a także siłacz i zawodnik FAME MMA wraz ze swoim przyjacielem, Dominikiem Abusem niedawno miał okazję odpowiadać na pytania nurtujące ich fanów. Wtedy padło pytanie o to, czy na kanale "Strong Ekipa" na YouTube pojawi się spotkanie ze Sławomirem Peszko. Radzikowski od razu odparł, że piłkarz to jedna z tych osób, którą bardzo chce poznać osobiście. Jego porównanie z pewnością zainteresuje samego "Peszkina".

Krzysztof Radzikowski bez ogródek podsumował Sławomira Peszkę! Miał w głowie tylko jedno porównanie, walnął prosto z mostu

- Sławomir Peszko to jest taki piłkarz, jak Piotrek Żyła w skokach. Ja bym tych dwóch gości chciał naprawdę poznać osobiście. - wypalił do kamery Radzikowski porównując styl bycia piłkarza do tego, jaki prezentuje polski skoczek. Po tych słowach kto wie, może niebawem siłacz i gwiazdor Gogglebox TTV będzie miał okazję spotkać się ze Sławomirem Peszko.

