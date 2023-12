Sylwester Wardęga upublicznił ważne informacje w sprawie Boxdela! Wywołali go do tablicy i wszystko ujawnił

Potencjalny pojedynek Adamek - Khalidov w ostatnich miesiącach mocno elektryzował fanów sportów walki i gdy ostatecznie organizacja KSW ogłosiła, że do takiego starcia dojdzie na specjalnej gali XTB KSW EPIC 24 lutego 2024 roku, wielu kibiców z niecierpliwością zaczęło odliczać dni. W samym środowisku sportów walki zestawienie to również odbiło się szerokim echem i kolejni sportowcy zabierali głos w tej sprawie. Nic więc dziwnego, że również Artur Szpilka, były pięściarz i zawodnik KSW ocenił szanse Mameda Khalidova w boksie. Przy okazji na jego słowa szczególna uwagę powinien zwrócić Tomasz Adamek.

Artur Szpilka bez ogródek o Mamedzie! Przed walką z Adamkiem - Khalidov musiał to powiedzieć

Pojedynek Adamek - Khalidov zakontraktowany został jako sześciorundowe starcie bokserskie i jak się okazuje, tutaj również palce maczał Szpilka. W rozmowie z "To jest boks" pięściarz przyznał, że proponował małe rękawice, aby nieco wyrównać szanse oraz przekonywał Khalidova, aby nie zgadzał się na 10 rund, co byłoby na rękę Adamkowi. Jako dobry znajomy Mameda, "Szpila" wypowiedział o ikonie KSW kilka ważnych słów.

Artur Szpilka wypalił o Mamedzie Khalidovie z całą stanowczością! Bez ogródek o ikonie KSW, to naprawdę o nim myśli

- Mamed Khalidov jest strasznie niewygodny w ringu. Jest nieprzewidywalny, więc jestem przekonany, że da z siebie wszystko w przygotowaniach. Mamed co ma do stracenia w boksie? W MMA jestem przekonany, że to nie trwałoby rundy nawet. Nie ma takiej możliwości. - wyznał Szpilka komentując nie tylko samą walkę, ale również dzieląc się swoimi przemyśleniami co do Khalidova.