Aż się przeżegnaliśmy widząc Mariusza Pudzianowskiego przed powrotem do klatki. 47-latek naprawdę tak wygląda. Ma sześciopak jak tarka

Mariusz Pudzianowski od blisko 15 lat toczy walki dla KSW. Pierwszą odbył w grudniu 2009 roku, gdy w legendarnym pojedynku szybko uporał się z Marcinem Najmanem. Od tamtej pory były strongman stale rozwijał umiejętności, co doprowadziło do starć z prawdziwymi legendami polskiego MMA. W maju 2022 r. w wielkim stylu znokautował Michała Materlę, co stanowiło zalążek do późniejszej walki z Mamedem Khalidovem. Ten bardzo łatwo wygrał z "Pudzianem", który kilka miesięcy później wrócił do klatki na kolejny hit. W czerwcu zeszłego roku Pudzianowski zmierzył się na gali XTB KSW Colosseum 2 z Arturem Szpilką i dość niespodziewanie przegrał z byłym pięściarzem. Od tamtej pory minął blisko rok, a 47-latek zrobił sobie przerwę. Ta ma dobiec końca na listopadowej gali KSW 100, do której zaczął już treningi.

O walce "Pudziana" na jubileuszowej gali otwarcie mówi jeden z szefów KSW - Martin Lewandowski. Sam zawodnik potwierdził to w mediach społecznościowych. - Widzę, że gruchnęła już informacja, kiedy wchodzę do klatki, czyli ja już z prezesami ustaliłem, że wchodzę na jubileuszową galę setkę. Zdrowy jestem, kontuzji nie ma, więc co tutaj mam narzekać - przekazał swoim fanom, których od pewnego czasu informował już o treningach na macie. Ostatnio pokazał, w jakiej jest formie. Ta robi naprawdę duże wrażenie!

Pudzianowski pokazał sześciopak mocny jak tarka

Pudzianowski opublikował w social mediach trzy zdjęcia po treningu bez koszulki. "Robota zrobiona I środa zaliczona" - przekazał gwiazdor KSW, a jego forma oszołomiła fanów. "Six pack mocny jak tarka, można pranie robić!", "Mariusz, jesteś bardzo wysportowany, klatę masz mega, to musi się podobać, brawo!", "Dziadek w formie", "Cierpliwy to i sześciopak ugotuje" - komentowali zachwyceni. Trzeba przyznać, że 47-latek wygląda na gotowego do walki już kilka miesięcy przed powrotem do klatki!