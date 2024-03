Błachowicz będzie walczył z Tomaszem Adamkiem? Co za deklaracja! To może być prawdziwy hit!

Jan Błachowicz będzie walczyć z Tomaszem Adamkiem? Legendarny zawodnik UFC nie krył duzych emocji po lekceważących wypowiedziach Adamka w kierunku Mameda Khalidova i się do nich odniósł. Teraz mówi, że jest otwarty na starcie z bokserem. Padła jasna deklaracja!

Jan Błachowicz kontra Tomasz Adamek? Mocna wypowiedź!

Błachowicz nie ukrywał ostatnio, że bardzo nie podobał mu się lekceważący stosunek Adamka do Mameda Khalidova, którego bokser pokonał przy okazji XTB KSW Epic.

- Tomek... ale Mameda to ty szanuj chłopie. Przyszedłeś odcinać kupony do domu, który on pomógł zbudować. To, że wybrałeś boks, oznacza, że nie miałeś potrzeby odklepać" - stwierdził mistrz UFC na platformie X

Jak stwierdził Błachowicz w rozmowie z magazynem "Klatka po klatce", byłby w stanie zmierzyć się z Adamkiem i istnieje furtka do stoczenia pojedynku.

- Jeżeli ktoś to zrobi i za to zapłaci, to dlaczego nie (...) ajpierw musi się znaleźć chętny, który to zrobi, muszą paść konkretne propozycje, a jest furtka, żeby to zrobić. Każdy jest kowalem własnego losu, a ja mam bardzo dobrego menadżera, który dba o nasze sprawy - stwierdził Błachowicz.