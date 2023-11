i Autor: Instagram/ potezny.wlodarz Michał "Boxdel" Baron

Boxdel wróci?

Boxdel wróci do FAME MMA? Rzecznik federacji wszystko ujawnił, to jest możliwe!

Michał "Boxdel" Baron wróci do federacji FAME MMA? Okazuje się, że włodarz federacji ma swoją furtkę do organizacji, która zajmuje się freak-fightami. Szczegóły ujawnił rzecznik federacji, Michał Jurczyga, mówiąc otwarcie, co musi się stać, abyśmy zobaczyli w przyszłości słynnego twórcę internetowego.