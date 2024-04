Była żona Wiśniewskiego przypomniała sobie chwile z Pudzianem. Trzymał ją na rękach, a ona nie ukrywała uśmiechu, co za zdjęcie!

co dalej?

Mariusz Pudzianowski ma za sobą długą historię występów w programach telewizyjnych. Legendarny zawodnik KSW i były wielokrotny mistrz strongmenów został oznaczony na Instagramie przez byłą żonę Michała Wiśniewskiego - Annę Świątczak, z którą występował razem w show "Tylko we Dwoje". To zdjęcie przywołuje wielkie wspomnienia sprzed lat. Trzeba to zobaczyć na własne oczy!

Mariusz Pudzianowski na zdjęciu sprzed lat. Trzymał na rękach byłą żonę Michała Wiśniewskiego

Mariusz Pudzianowski ma za sobą pełną kartotekę wielkich sportowych sukcesów, ale także bardzo bogate CV jeśli chodzi o występowanie w programach rozgrywkowych. Siłacz był na początku XXI wieku w takich programach jak "Taniec z Gwiazdami", czy "Fort Boyard", a także w programie "Tylko we Dwoje". Ideą show było wykonywanie znanych piosenek w duecie, a jego parterką była wtedy Anna Świątczak, ówczesna żona lidera zespołu "Ich Troje", Michała Wiśniewskiego. Świątczak po dziś pamięta występ w show z "Pudzianem" i przypomiała mu to za pośrednictwem mediów społecznościowych, pokazując fotografię, na której zawodnik KSW trzyma ją na rękach.

- Mario, pamiętasz? Tylko nas dwoje 2010 - napisała na Instastories Świątczak

Pudzianowski zamieścił fotografię Świątczak na mediach społecznościowych i przyznał, że udział w programie wraz z nią bardzo mu się podobał.

- Było wesoło - odpisał krótko Mariusz Pudzianowski na swoim Instagramie.

