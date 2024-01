Ciarki przechodzą jak Jacek Murański wygląda po walce z Pawłem Jóźwiakiem na PRIME MMA 7! Kompletnie porozbijana twarz

Miniona gala PRIME MMA 7 dostarczyła widzom od groma emocji, chociaż nie wszystkie niestety pozytywne. W pierwszej kolejności fani freak fightowej organizacji mogli poczuć niemały żal, kiedy Don Kasjo ogłosił, że nie dojdzie do jego walki z Soroko, a ten chwilę później wzburzony wytłumaczył, co się właściwie stało. Również po walce wieczoru, w której po raz drugi zmierzyli się Jacek Murański i Paweł Jóźwiak nie zabrakło kontrowersji. Te spowodowane były werdyktem sędziów, którzy niejednogłośnie wskazali, że to "Stary Muran" wygrał starcie. Rywal Pawła Jóźwiaka co prawda może cieszyć się ze swojego drugiego zwycięstwa w karierze, jednak jego twarz przyjęła w tym pojedynku masę ciosów, co widać na twarzy Murańskiego.

Kompletnie porozbijana twarz Jacka Murańskiego po walce z Pawłem Jóźwiakiem! Tak wyglądał po opuszczeniu oktagonu

"Stary Muran" od początku pojedynku musiał podchodzić do starcia nieco bardziej zachowawczo, bowiem to Paweł Jóźwiak mógł pochwalić się lepszym zasięgiem, co w boksie w małych rękawicach miało kolosalne znaczenie. "Prezes FEN" kilkukrotnie poczęstował oponenta celnymi ciosami na jego twarz, jednak "Stary Muran" po raz kolejny udowodnił, że jest niezwykle wytrzymały i nie dał się znokautować. Celne ciosy Jóźwiaka zrobiły jednak swoje i Murański klatkę opuszczał mocno porozbijany. Zobaczcie sami oglądając nasze nagranie z chwili, kiedy Jacek Murański wychodził z oktagonu jako wygrany.