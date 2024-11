Conor McGregor stracił fortunę na walce Tyson – Paul! Miliony ulotniły się w jednej chwili

Zapłakany Bartosiński pocieszany przez Roberta Ruchałę. Po porażce z Khalidovem otoczyli go najbliżsi [WIDEO]

Conor McGregor to jedna z legend światowego MMA oraz UFC, największej organizacji tego sportu na świecie. W ostatnim czasie wiele mówiło się o jego ewentualnym powrocie do klatki, jednak od 2021 roku Irlandczyk nie występował w zawodowym sporcie. Nie znaczy to jednak, że nie jest o nim głośno – niedawno stanął przed sądem i usłyszał bardzo poważne zarzuty, a teraz dał o sobie znać także z powodu walki Mike Tyson – Jake Paul, która rozgrzewała całe środowisko sportów walki na świecie. Ostatecznie „Żelazny Mike” nie był w stanie zrobić większej krzywdy ponad 30 lat młodszemu rywalowi i przegrał z nim na punkty. Jak się okazuje, Conor McGregor stracił na tym ogromne pieniądze.

Jak podaje portal bloodyelbow.com, Conor McGregor pochwalił się w mediach społecznościowych zakładem na zwycięstwo Mike Tysona przez nokaut oraz na wygraną Jona Jonesa na gali UFC 309, a wszystko to za stawkę miliona dolarów (około 4,1 mln złotych). Już przed walką w organizacji, w której Irlandczyk był mistrzem, było wiadomo, że stracił te pieniądze, bowiem Tyson przegrał swoje starcie. Jak zauważa wspomniany portal, McGregor zdążył już usunąć swój wpis z mediów społecznościowych. Co ciekawe, Irlandczyk chwalił też wygląd Mike'a Tysona po wpadce, jaka miała miejsce na Netflixie, gdy kamery pokazały niemal gołego „Żelaznego Mike'a”.

