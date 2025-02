Denis Labryga wydał fortunę na przygotowania do walki z Pasternakiem! Wydatki osiągnęły astronomiczną skalę

Denis Labryga wydał dziesiątki tysięcy złotych, aby przygotować się do walki z Pasternakiem

Na karcie walk FAME 24 nie brakuje zawodników, którzy wzbudzają ogromne zainteresowanie oraz przyciągają uwagę przed galą. W tym gronie znajduje się chociażby Denis Załęcki, Artur Binkowski skonfliktowany z Marcinem Najmanem, czy Denis Labryga. Ten ostatni zmierzy się wreszcie z Michałem Pasternakiem, bowiem już od dawna chciał spróbować się z "Wampirem". Przed pojedynkiem miał on okazję opowiedzieć nieco więcej o swoim podejściu do walki i przygotowaniach, udzielając obszernego wywiadu na kanale "FAME", w podcaście WuWunia i Tedego. Okazuje się, że okres przygotowawczy pochłania ogromną część zarobków, jakie Labryga ma otrzymać za udział w FAME 24.

Wydatki Denisa Labrygi na przygotowania do walki osiągnęły astronomiczną skalę. Wydał nawet 100 tysięcy złotych

Labryga nie miał zbyt długiej przerwy od czasu swojej ostatniej walki, kiedy to na początku grudnia pokonał Karola Frąckowiaka na gali Babilon 50, jednak ten przeciwnik nie był dla niego żadnym wyzwaniem. Niedawna walka pozwoliła mu jednak cały czas być w treningu, co jednak generowało dodatkowe koszty.

- W zależności co ile walkę mamy - średnio co 3 miesiące, ale ja teraz np. 8 miesięcy się przygotowywałem. Myślę, że koło 8 dych lekko, no... Ale to już liczę 80-100 i liczę mieszkanie i to wszystko, bo ja wynajmuję i te wszystkie koszty są po to, żeby się zwróciło. - odparł wprost Labryga na pytanie Tedego, ile kosztuje okres przygotowawczy.