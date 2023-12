Denis Załęcki odgraża się wrogom! Wulgarnie odniósł się do rywali. Chce wszystkich roznieść po kolei

Joanna Jędrzejczyk wróci do walki? Co za słowa, ma jeszcze tylko jedno marzenie, to byłby hit!

Denis Załęcki ostatnich występów na freak-fightowych federacjach nie może zaliczyć do udanych. Zawodnikowi z Torunia przydarzyło się kilka porażek z rzędu, a niektóre z nich zakończyło się sporymi kontrowersjami. Tak było choćby podczas starcia z Danielem Omielańczukiem na ostatniej gali Clout MMA. "Bad Boy" nie zamierza się jednak poddawać i wpadł w wir treningów. Można się spodziewać, że już niebawem ponownie zobaczymy go w klatce Clout MMA, ale konkretna data nie jest jeszcze znana. Jednak potencjalnych rywali jest masa.

Wielki powrót Don Kasjo stał się faktem. Nie dowierzaliśmy w taką decyzję, od razu rozeszło się to szerokim echem

QUIZ: Czy rozpoznasz wszystkie gwiazdy freak-fightów bez twarzy? FAME MMA, HIGH League, PRIME, CLOUT Pytanie 1 z 15 Kim jest ten zawodnik? Big Jack Mini Majk Salim Chiboub Dalej

Denis Załęcki odgraża się rywalom

Ostatnio niespodziewanie akces zgłosił Patryk Kaczmarczyk z KSW. - Jeżeli chodzi o walkę, to jeżeli naprawdę źle mi poszło w KSW i miałbym pójść do freaków, to chętnie bym taką walkę stoczył i nie ma z tym problemu - powiedział zawodnik w rozmowie z FanSportu.pl. Do tych słów odniósł się sam Załęcki. "Bad Boy" o możliwe starcie z Kaczmarczykiem został zapytany przez Kasię Kubiak.

- Jak będę tak trenował przez kolejne pół roku, rok to za rok nie będzie na mnie zawodnika w tych freakach. Będą musieli ściągać tych z KSW - zadeklarował Załęcki. - Już widzę… gość, który chce walczyć o pas w 84 już widzę chciałby ze mną walki, tutaj w Clout. Sami się kleją do walk. Po kolei. Spokojnie zrobię formę i was wszystkich po***** - odgraża się zawodnik Clout MMA. - Jest kolejka, jest w kolejce. Nie wiem czy jest 5, 10, 15 czy 20. Przyjdzie na niego czas. Bardzo brzydko skomentował post po mojej, którejś walce. Bardzo brzydko się zachował - powiedział Załęcki o Kaczmarczyku.