Denis Załęcki podzielił los Marconia! FAME wydało specjalne oświadczenie, nie obędzie się bez konsekwencji

Wielkim skandalem zakończyła się walka Denisa Załęckiego z Adrianem Ciosem i Natanem Marconiem. Musiała ona zostać przerwana po tym, jak „Bad Boy” kopnął Marconia w głowę, gdy ten leżał na ziemi. Wiadomo było, że wobec Załęckiego będą wyciągnięte konsekwencje, jednak wcześniej FAME MMA ukarało... Natana Marconia! Wszystko dlatego, że ten podczas F2F obrażał dziewczynę „Bad Boya”, a organizacja chce ukrócić pewne zachowania swoich zawodników. Ustalono więc, że walczący nie mogą podczas konferencji obrażać rodzin swoich rywali, a Marcoń ten zakaz złamał i FAME wyciągnęło szybko bardzo surowe konsekwencje. Nie dość, że nie dostanie on wypłaty za walkę, to jeszcze ma ona trafić prosto do Załęckiego! Ostatecznie jednak nie wiadomo, czy tak się stanie, ponieważ sam „Bad Boy” także może zostać ukarany.

Załęcki także zostanie ukarany! FAME oficjalnie ogłasza

FAME zrozumiało, że fani są oburzeni tym, jak Załęcki zachował się w klatce podczas gali FAME" The Freak i dali temu wyraz w komentarzach pod oświadczeniem na temat kary dla Marconia. Federacja szybko uzupełniła informację, że Załęcki także może oczekiwać surowych konsekwencji, lecz obie sprawy są rozpatrywane oddzielnie. – (…) zawodnicy dopuścili się zachowań, które są absolutnie niedopuszczalne i stanowią jawne złamanie zasad zarówno tych zawartych w regulaminie walki, jak i tych ustalonych w toku indywidualnych rozmów z władzami federacji. W związku z powyższym władze federacji FAME podjęły następujące decyzje:

1. Natan Marcoń zostanie ukarany finansowo za swoje zachowanie w trakcie programu na żywo, w trakcie którego nie dostosował się do poleceń szefa federacji i w bezpardonowy sposób zaatakował bliskich Denisa Załęckiego.

2. Denis Załęcki zostanie ukarany finansowo za rażące złamanie regulaminu walki oraz faule, które stanowiły realne zagrożenie dla zdrowia Natana Marconia. Dodatkowo narożnik zawodnika dopuścił się skandalicznych zachowań po zakończeniu walki.

Pragniemy wyraźnie zaznaczyć, że rozpatrujemy te incydenty niezależnie od siebie – czytamy w komunikacie.

Dokładne konsekwencje dla obu zawodników zostaną przedstawione po zebraniu się zarządu FAME MMA. Denis Załęcki ma z pewnością nad czym myśleć, ponieważ ostatnio we freak-fightach nie wiedzie mu się zbyt dobrze. Nie wygrał od 7 starć, a 3 z 6 porażek poniósł po własnych faulach. Po raz ostatni „Bad Boy” wyszedł z klatki zwycięski 5 lutego... 2022 roku!