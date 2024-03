Dramat Lexy Chaplin! Nie wyjdzie do walki z Marianną Schreiber, fatalne wieści z Clout MMA 4

Lexy Chaplin nie zawalczy z Marianną Schreiber!

Lexy Chaplin i Marta Linkiewicz dały niesamowicie widowiskową walkę. Nieprzypadkowo miało to być starcie wieczoru, ale z racji na to, że Lexy miała jeszcze w planach zastąpić Gohę Magical, to pojedynek odbył się dużo wcześniej. Obie zawodniczki walczyły bardzo eksplozywnie, widzieliśmy dużo celnych i dobrze przygotowanych ciosów, niemal jak na czysto sportowej gali. Ostatecznie jednak Marta Linkiewicz pokazała swoją wyższość nad rywalką i wygrała jednogłośną decyzją sędziów.

To, że walka odbyła się wcześniej, nie było wystarczające, aby Lexy Chaplin zdołała zawalczyć też z Marianną Schreiber. Jak się okazało, w trakcie walki z „Linkimaster” złamała palec i nie lekarze nie dopuścili jej do drugiego starcia. – Walka LEXY – SCHREIBER NIE ODBĘDZIE SIĘ DZISIAJ! Lexy Chaplin po najlepszym kobiecym pojedynku w historii, niestety, nie została dopuszczona przez lekarzy do kolejnego starcia z powodu złamania palca – czytamy w komunikacie organizacji na portalu X.