Ewa Brodnicka wskoczyła w niezwykle obcisłe spodenki! Seksowny strój podkreśla jej kształty, fani oszaleli

Ewa Brodnicka ostatnią walkę w boksie stoczyła ponad dwa lata temu i póki co nie zanosi się, żeby miała wrócić do dyscypliny, w której jeszcze do niedawna dzierżyła pas mistrzyni świata. Brodnicka jednak nie porzuciła sportów walki i póki co całkiem dobrze radzi sobie w MMA, choć rywalizuje na galach freak-fightowych – początek nie był dla niej najlepszy, bowiem przegrała z Anielą Bogusz, ale później świetnie poradziła sobie z Kamilą Wybrańczyk oraz Martą Linkiewicz. Po walce z tą ostatnią na FAME 18 „Kleo” musi leczyć kontuzje, ale to nie przeszkadza jej w brylowaniu na Instagramie, gdzie udostępniła kolejne seksowne zdjęcie.

Fani zachwyceni kolejnym zdjęciem Brodnickiej

Niespełna 39-letnia zawodniczka odnajduje się w świecie modelingu. Brodnicka założyła konto na portalu „OnlyFans” na którym za odpowiednią opłatą można wykupić dostęp do jej gorących zdjęć. Takie jednak pojawiają się czasami również na jej profilu na Instagramie, gdzie także ma wielu obserwujących.

Brodnicka już nie raz pokazała, że potrafi zaskoczyć fanów. Tym razem postawiła jednak nie na sukienkę, a na top odsłaniający brzuch oraz krótkie, obcisłe legginsy. Strój wyraźnie podkreśla kobiece kształty zawodniczki, a fani w komentarzach nie mogli tego nie skomentować. „Wow”, „Piękna”, „Petarda. Jesteś śliczną kobietą”, „Super”, „Królowa” – brzmiały wpisy kolejnych zachwyconych osób.