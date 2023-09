FAME Friday Arena 2 RELACJA NA ŻYWO. FAME Friday Arena 2 WYNIKI LIVE ONLINE. FAME Friday Arena 2 ZA DARMO w INTERNECIE

Zatkało nas po zobaczeniu, jak Boxdel schudł do walki z Jóźwiakiem! Zakulisowe zdjęcie szefa FAME MMA trafiło do sieci

FAME Friday Arena 2 KARTA WALK:

Paweł "Prezes FEN" Jóźwiak vs. Michał "Boxdel" Baron - walka w K-1

Daniel "Ostry" Ostaszewski vs. Kacper "Crusher" Błoński - walka bokserska bez limitu czasu

Jose "Josef Bratan" Simao vs. Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka - walka w K-1

Adrian "Polak" Polański vs. Arkadiusz Tańcula

Alan Kwieciński vs. Dominik "Japoński Drwal" Zadora

Marcin "Rafonix" Krasucki vs. Marcin "Xayoo" Majkut - walka w K-1

Martyna "Brylantynka" Janusz vs. Agata "Fagata" Fąk - walka w K-1

Filip Zabielski vs. Robert "Sutonator" Pasut

Piotr Lisek vs. Dariusz "Daro Lew" Kaźmierczuk

Łukasz "Mandzio" Samoń vs. Karol "Karolek" Dąbrowski - walka w K-1

Andrzej “Endi” Czysz vs. Roger Salla

Na żywo FAME Friday Arena 2 Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z gali FAME Friday Arena 2. Początek wydarzenia zaplanowano na godzinę 19:30. Bądźcie z nami!

Odśwież relację

Wrzesień jest zdominowany przez wydarzenia związane z FAME MMA. Na początku tego miesiąca odbyła się gala FAME MMA 19, a już dziś dojdzie do drugiego wydarzenia z cyklu FAME Friday Arena. Organizacja zdecydowała się na zawitanie do Szczecina i okazał się to świetny ruch, bo bilety rozeszły się błyskawicznie. Federacja na piątkowy wieczór przygotowała jedenaście pojedynków.

Szczególną uwagę przykuwa przede wszystkim kilka z nich. Największe emocje budzić może rewanżowe starcie Michała "Boxdela" Barona z Pawłem Jóźwiakiem. Ponadto w klatce może dziać się podczas pojedynku Arkadiusza Tańculi z Adrianem Polakiem. Podczas FAME Friday Arena 2 zobaczymy także ciekawy debiut. A mianowicie po raz pierwszy do klatki wejdzie polski olimpijczyk, Piotr Lisek.