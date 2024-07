FAME komentuje szokujący wpis Filipa Chajzera! Mamy wiadomości prosto z federacji, co z jego walką na PGE Narodowym?

Szczęki nam opadły po zobaczeniu nagrania Jana Błachowicza. Mistrz nie zamierza się poddać, co za szybkość

Nie do wiary, co spotkało Mariusza Pudzianowskiego! Grupa mężczyzn zatrzymała gwiazdora KSW, niespodziewane sceny

- Gimper WAFLU. Wyzywam Cię na pojedynek. Formuła K1. Na wadze zejdę do 90kg w dniu walki. Tylko nie w FAME MMA. Straciłem zaufanie biznesowe do tej organizacji. TO WAŻNE - Oficjalnie przez krzywe ruchy FAME MMA rezygnuję z udziału w walce z Tobą na PGE NARODOWY. Zrywam umowę, która chyba była i tak niewiele warta. Ja w biznesie jestem sztywny, druga strona mniej. Szczegóły zostawię dla siebie - można było przeczytać w internetowym wpisie Filipa Chajzera, który pojawił się na profilach dziennikarza w mediach społecznościowych.

Sonda Wybierasz się na FAME MMA na PGE Narodowym? Oczywiście! Nie

Co z walką Chajzera? Jest komentarz FAME

Słowa Chajzera wywołały niemałe zamieszanie i media zaczęły rozpisywać się o jego rezygnacji z walki na PGE Narodowym podczas gali FAME 22. Co jednak interesujące, wpis dziennikarza bardzo szybko zniknął z mediów społecznościowych i ani na Facebooku, ani na Instagramie nie ma powyższego wpisu. Dlatego można się zastanawiać, co dalej? "Super Express" zapytał o tę sprawę federacji. Komentarz jest na razie lakoniczny.

- Jesteśmy zaskoczeni wpisem Filipa Chajzera na Facebooku. Kontaktujemy się z jego managerką, aby ustalić, czy wpis jest zgodny z prawdą. Po wyjaśnieniu sytuacji i poznaniu stanu faktycznego będziemy mogli podjąć dalsze kroki - przekazała nam federacja FAME. Dlatego na jakiekolwiek oficjalne informacje trzeba jeszcze zaczekać.