FAME MMA 17 KARTA WALK FAME MMA 17 KOLEJNOŚĆ WALK FAME MMA 17 kto walczy na FAME MMA 17 LISTA WALK?

FAME MMA 17 KARTA WALK FAME MMA 17 lista walk kto walczy?

Od kiedy tylko poznaliśmy listę walk na FAME MMA 17 można było się spodziewać, że gala będzie bardzo ciekawa. Kibice czekają przede wszystkim na pojedynek Amadeusza Ferrariego z Kamilem Łaszczykiem. Panowie od dłuższego czasu wymieniali już uwagi w mediach społecznościowych i nie były to uwagi ani słowa miłe. Ferrari twierdzi, że jest w stanie znokautować zawodowego pięściarza i chce to udowodnić w klatce. Warto jednak pamiętać, że pojedynek będzie toczył się na zasadach MMA, a więc walka w parterze jak najbardziej wchodzi w grę. Wydaje się jednak, że obaj zawodnicy będą chcieli zakończyć starcie w stójce, co może być niebywale efektowne. - Słuchajcie, dla mnie to jest bardzo prosta ideologia - Łaszczyk wygra z Ferrarim i to bez większego problemu. Co prawda to jest jego debiut w MMA, a Ferrari już się w tej formule bił, ale Łaszczyk to nie jest gościu z pierwszej łapanki. Na pewno ta waga będzie robić różnicę, ale oczywiście kibicuję bardzo mocno Łaszczykowi i liczę, że skopie mu du**! - przewiduje Artur Szpilka w rozmowie z "Super Expressem".

FAME MMA 17 KOLEJNOŚĆ WALK FAME MMA 17 kto walczy

Bardzo gorąca atmosfera panuje również pomiędzy Boxdelem a Pawłem Jóźwiakiem. Zawodnicy od dłuższego czasu nie ukrywają niechęci wobec siebie i na konferencjach było bardzo ostro. W środę doszło nawet do przepychanek i Boxdel uderzył swojego rywala. Włodarza FAME MMA i FEN musiała rozdzielać ochrona. Można się spodziewać, że w klatce nie zabraknie brutalnej wymiany ciosów.

FAME MMA 17 karta walk: