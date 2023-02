Cała prawda o zarobkach Kamila Łaszczyka w FAME MMA! Boxdel zajął jasne stanowiko "Dostaje dużo mniej" [TYLKO U NAS]

Zarobki gwiazd federacji FAME MMA potrafią wzbudzać ogromne emocje szczególnie, kiedy w szeregach freak-fightowej organizacji pojawia się popularna osoba lub sportowiec, który może pochwalił się sporymi umiejętnościami i doświadczeniem. Nie inaczej było w przypadku Kamila Łaszczyka, który podgrzał atmosferę mówiąc, że jego wypłata w FAME MMA za walkę z Ferrarim będzie kilkunastokrotnie większa, niż najwyższa gaża za walkę bokserską. To zrobiło oczywiście masę plotek, a do tematu odniósł się Boxdel w rozmowie z "Super Expressem".

- Kamil dostał tyle łącznie za największą walkę (15 tysięcy dolarów przyp. red) ze sponsorami, ze wszystkim i nie powiedział kwoty za walkę tak jakby. Źle to zakomunikował, bo wychodzi tak, jakby dostał 800 tysięcy, a nie dostaje takiej gaży (...) Żeby być fair wobec Kamila, no to ja też nie będę mówił ile, ale nie jest to 800 tysięcy. Myślę, że Kamil się nie obrazi jeżeli powiem, że to jest dużo mniej pieniędzy. - wyznał w ostatnim wywiadzie przed FAME 17 Michał Baron. Zobaczcie całą rozmowę z Boxdelem, zaglądając do materiału wideo poniżej!