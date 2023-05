FAME MMA 18 WYNIKI: Ferrari niedopuszczony do drugiej walki przez złamany nos! Wiewiór podwójnym mistrzem!

Niecodzienne obrazki, gdy Daro Lew... biegał w klatce, uciekając przed rywalem. Gdy wyprowadzał ciosy te były niebywale celne i dochodziły do głowy Marconia. W połowie rundy znów dociskał Pierzastego do klatki i próbował sprowadzić pojedynek do parteru i po chwili ta sztuka mu się udała, co publiczność przyjęła z entuzjazmem. Daro Lew był jednak zbyt pasywny i sędzia podniósł walkę do stójki. Widać ogromne zmęczenie po obu stronach.