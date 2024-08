FAME z dumą ogłosiło to tuż przed galą na PGE Narodowym! Na stadionie nie będzie gdzie wetknąć szpilki, komplet!

Od ogłoszenia, że FAME 22 odbędzie się w Warszawie, minęło niespełna trzy miesiące. FAME nie miał wiele czasu, aby wyprzedać największy obiekt sportowy w Polsce, jednak zainteresowanie ludzi było na tyle duże, ze ta sztuka udała się federacji. Na kilka godzin przed startem wydarzenia FAME ogłosiło, ze podczas gali na stadionie będzie blisko 50 tysięcy osób!

Podczas FAME 22 emocjonujących pojedynków zdecydowanie nie zabraknie. Jednym z głównych dań wieczoru będzie turniej w rzymskiej klatce w formule MMA. Pula nagród wynosi ponad 2 miliony złotych! Oprócz tego do klatki wejdą znakomici sportowcy jak Karolina Owczarz czy legendarny pięściarz Tomasz „Góral" Adamek, który stoczy bój z Kasjuszem „Don Kasjo" Życinskim. - Kasjo się boi, bo wie, co czeka go w klatce. Mój rywal zobaczy, że Tomasz Adamek bije celnie i mocno. Poczuje mój lewy prosty i ciosy na wątrobę. Idę zrobić swoją robotę, jestem przygotowany na dobra walkę, co pokażę na PGE Narodowym - powiedział w wywiadzie dla Mateusza Kaniowskiego Góral.

Dodatkowo podczas gali FAME 22 dojdzie do rewanżowego starcia pomiędzy Amadeuszem Ferrarim a Kamilem „Szczurkiem" Łaszczykiem, którzy zawalczą w MMA. W klatce zadebiutuje Krzysztof „Bestia z Tokio" Gonciarz, który w walce bokserskiej stawi czoła Tomaszowi „Gimperowi" Działowemu. Równie ciekawie zapowiada się walka kobiet, gdyż Owczarz, która jest świetną zawodniczka w MMA, tym razem w K-1 podejmie rękawice z Marta „Linkimaster" Linkiewicz.