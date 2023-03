FEN 45 KARTA WALK. FEN 45 KOLEJNOŚĆ WALK kto walczy na gali FEN 45 dzisiaj 11.03? FEN 45 lista walk

Krzysztof Radzikowski z Gogglebox TV zmaga się z wielkim problemem. Ktoś zrobił to absolutnie bezczelnie, pojawił się specjalny apel

Federacja Fight Exclusive Night powraca do Ząbek, gdzie zaplanowano aż dziesięć walk w formule MMA i K-1. Na FEN 45 nie zabraknie gwiazd organizacji, a na szali stanie wiele serii zwycięstw. Między innymi w main evencie Cezary Oleksiejczuk będzie bronił pasa kategorii półśredniej i postara się o ósmą wygraną z rzędu. Pretendentem do tytułu jest Mansur Abdurzakov, który wygrał pięć kolejnych walk i otrzymał upragnioną szansę na mistrzostwo. Równie ciekawie będzie w co-main evencie, w którym Kamil Wojciechowski również stawia na szali serię siedmiu wygranych z rzędu. Niepokonany Polak po raz pierwszy wystąpi jednak w kategorii średniej i zmierzy się z doświadczonym Joelem dos Santosem z Brazylii (16-8). To zwiastuje duże emocje, które będą w klatce już znacznie wcześniej.

Kto walczy na gali FEN 45? Lista walk FEN 45

W Ząbkach pod Warszawą swój zawodowy debiut zaliczy doskonale znany w świecie freak fightów Patryk "Wielki Bu" Masiak. Wywodzący się ze środowiska kibicowskiego zawodnik otrzymał swoją szansę od FEN i zmierzy się w sobotę z byłym przeciwnikiem Mariusza Pudzianowskiego - Nikolą Milanoviciem. Ten ustanowił rekord federacji, wnosząc na wagę ponad 140 kilogramów, jednak w kategorii open jest to dozwolone. Starcie popularnego ochroniarza m.in. FAME MMA z "Wielkim Bu" zapowiada się naprawdę ciekawie. Początek gali FEN 45 już o 19:00, a poniżej pełna karta walk.

FEN 45 karta walk:

77,1 kg: Cezary Oleksiejczuk (10-2, 4 KO, 2 Sub) - Mansur Abdurzakov (9-3, 2 KO, 6 Sub) – o pas mistrzowski w kategorii półśredniej

83,9 kg: Kamil Wojciechowski (7-0, 4 KO, 2 Sub) - Joel dos Santos (16-8, 9 KO, 2 Sub)

77,1 kg: Bartłomiej Dragański (3-0, 3 Sub) - Marcin Grześkowiak (2-0, 2 KO)

70,3 kg: Damian Rzepecki (3-0, 1 KO, 2 Sub) - Konrad Furmanek (5-4, 3 KO)

70,3 kg: Robert Rajewski (3-2, 1 KO) - Giorgi Esiava (6-2, 1 KO, 4 Sub)

72 kg: Patryk Duński (9-5-1, 5 KO, 2 Sub) - Magomed Tsitsaev (0-0)

Open: Patryk "Wielki Bu" Masiak (0-0) - Nikola Milanović (0-1)

Karta wstępna:

71,2 kg (K-1): Bartosz Botwina - Wojciech Konopiński

81,2 kg (K-1): Robert Krasoń - Dawid Siek

70,3 kg (semi-pro): Patryk Dubaczyński - Adam Kowalski

