Gala na Narodowym wypchana hitami! Wielki "powrót" do KSW, Rutkowski zawalczy z młodym talentem

Do mocnego i niezwykle interesującego starcia na szczycie wagi piórkowej dojdzie podczas gali XTB KSW Colosseum 2. Daniel Rutkowski (15-3 1NC, 7 KO, 1 Sub), były pretendent do tytułu mistrzowskiego i aktualny numer dwa rankingu tej kategorii, zmierzy się z jednym z najbardziej obiecujących zawodników młodego pokolenia, niepokonanym od siedmiu walk Adamem Soldaevem (7-1, 4 KO, 1 Sub). Młody wilk polskiego MMA, który znajduje się na miejscu szóstym rankingu wagi piórkowej, będzie chciał wedrzeć się na szczyt swojej kategorii. Na drodze do tego celu 3 czerwca stanie jednak wymagający i doświadczony radomianin.

Daniel Rutkowski to były pretendent do tytułu mistrzowskiego wagi piórkowej KSW. W okrągłej klatce stoczył do tej pory cztery pojedynki i uległ jedynie aktualnemu czempionowi, Salahdine’owi Parnasse’owi. Przegrana ta przerwała niesamowitą serię czternastu walk bez porażki w wykonaniu popularnego „Rutka”. Po walce o pas Daniel pokonał Reginaldo Vieirę, a w grudniu zeszłego roku wygrał z Lom-Alim Eskievem. Radomianin jest byłym mistrzem organizacji FEN oraz Babilon MMA. W debiucie dla KSW pokonał Filipa Pejicia jednym z najbardziej widowiskowych nokautów 2021 roku w Polsce.

Adam Soldaev z przytupem wszedł do organizacji KSW. Podczas gali KSW 67 zmierzył się z Pascalem Hintzenem i w pięknym stylu znokautował go już w pierwszej rundzie walki. Nokaut w wykonaniu Adama został wybrany najlepszym skończeniem wieczoru. Podczas gali KSW 75 Soldaev powrócił do okrągłej klatki i dopisał do swojego rekordu kolejną wygraną. Tym razem jego umiejętnościom uległ Oleksii Polischuk. 25-latek trenujący na co dzień w Warszawie jest na fali siedmiu wygranych z rzędu. Od 2016 roku pozostaje niepokonany. Reprezentant WCA Fight Team, który przed wejściem do zawodowego świata MMA zdobył Amatorskich Puchar KSW, cztery zawodowe pojedynki zakończył przez nokaut już w pierwszej rundzie starcia.

Walka wieczoru | Main event 83,9 kg/185 lb: Mamed Khalidov #3 (36-8-2, 16 KO, 16 Sub) vs Scott Askham (19-5, 12 KO, 2 Sub)

Walka o pas kategorii lekkiej | KSW Lightweight Championship Bout 70,3 kg/155 lb: Marian Ziółkowski #C (25-8-1 1NC, 6 KO, 13 Sub) vs Salahdine Parnasse #IC (17-1, 2 KO, 7 Sub)

120,2 kg/265 lb: Mariusz Pudzianowski #6 (17-8 1NC, 12 KO) vs Artur Szpilka (2-0, 2 KO)

120,2 kg/265 lb: Arkadiusz Wrzosek (2-0, 1 KO) vs TBA

83,9 kg/185 lb: Radosław Paczuski #7 (5-1, 4 KO) vs TBA

65,8 kg/145 lb: Daniel Rutkowski #2 (15-3 1NC, 7 KO, 1 Sub) vs Adam Soldaev #6 (7-1, 4 KO, 1 Sub)

