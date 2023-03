Gdzie i kiedy HIGH League 7? Znamy odpowiedź, organizatorzy wszystko ujawnili

"HIGH League po ponad rocznej przerwie wraca do Krakowa! Już 17 czerwca odbędzie się tam gala HIGH League 7, podczas której wystąpią największe gwiazdy organizacji. TAURON Arena Kraków… do zobaczenia!!! Nie możesz tego przegapić" – tak brzmi, trzeba przyznać, bardzo emocjonalny wpis organizatorów. Wszystko jasne! Choć właśnie trwa „szóstka” HIGH League, to już wiem, że to właśnie Kraków w letni wieczór 17 czerwca odbędzie się kolejna gala. Na razie jest jeszcze zbyt wcześnie, by z całą pewnością poinformować, kogo zobaczymy podczas HL 7.

Mówi się, że podczas czerwcowej gali HIGH League zobaczymy broniącego pasa niskorosłych Mateusza „Mini Majka” Krzyżanowskiego, Alberto Simao, Pawła „Tyboriego” Tyburskiego i Josefa Bratana, który rzucił wyzwanie Adrianowi „Medusie” Salamonowi. Hitem szóstej gali HIGH League są za to starcia Marcina Najmana z Pawłem Jóźwiakiem oraz Jarosława "pashaBiceps" Jarząbkowskiego z Marcinem Dubielem.

