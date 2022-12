Gwiazdor High League straci ogromne pieniądze. Wojciech Sobierajski został surowo ukarany przed walką! Dlaczego?

Wojciech Sobierajski zadebiutuje w świecie freak-fightów na gali High League 5. Występujący pod pseudonimem "Rekordzista" zmierzy się z Kamilem Hassim. To nie będzie jednak jego pierwsze doświadczenie ze sportami walki. Przed laty występował na amatorskich ringach boksu - bił się z byłym pretendentem do mistrzostwa świata Kamilem Szeremetą czy znanym w świecie freak-fightów "Don Kasjo".

Sobierajski straci aż połowę swojej wypłaty za walkę na High League 5. Dlaczego? Wszystko ze względu na sytuację, do której doszło podczas piątkowej ceremonii ważenia. "Rekordzista" nie zdołał zbić wagi do wymaganego limitu. Co więcej, przestrzelił go o aż... pięć kilogramów!

Podczas ważenia okazało się, że z tego powodu zawodnik zostanie ukarany obcięciem 50% wynagrodzenia. Straci z pewnością bardzo duże pieniądze.

Kiedy odbędzie się gala High League 5?

Pierwsza walka na High League 5 powinna rozpocząć się tuż po godzinie 20:00. Gala zaplanowana została na 10 grudnia. W sobotę zobaczymy dziesięć pojedynków. Na karcie pojawiły się takie nazwiska jak Paweł Tyburski, Alberto Simao, Damian Janikowski czy Maja Staśko. Gala na HighLive.tv! Relacja na żywo na Sport.se.pl. Zapraszamy!

