HIGH League 5 WYNIKI: Zatrważająca walka Murańskiego. Dyskwalifikacja Murana. Tybori lepszy od Alberto

Chyba najważniejsza informacją przed HIGH League 5 było to, co wydarzy się na... HIGH League 6. Tuż przed galą ogłoszono, że w marcu przyszłego roku dojdzie do starcia Marcina Najmana z Jackiem Murańskim. Panowie wręcz się nienawidzą i widać było to przy próbie face to face. Obaj rzucili się w zasadzie na siebie.