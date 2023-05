Ikona sportów walki z Rosji o Janie Błachowiczu. Zaczepił byłego mistrza UFC! Twierdzi, że tego mu brakuje

Niebezpieczna sytuacja u Mariusza Pudzianowskiego. Nagrał specjalne wideo. To stało się z samego rana

Jan Błachowicz za kilka tygodni powróci do klatki organizacji UFC. Były mistrz kategorii półciężkiej po remisie w walce o pas z Magomedem Ankalaevem ma szansę na powrót na zwycięskie tory. "Cieszyński Książę" na gali UFC 291 w Salt Lake City zmierzy się z bylym czempionem wagi średniej Alexem Pereirą. "Poatan" stracił ostatnio mistrzowskie trofeum na rzecz Israela Adesanyi.

O pojedynku Błachowicz - Pereira poinformował sam Dana White. Dla Polaka będzie to jubileuszowa, czterdziesta walka w karierze. "Cieszyński Książę" ma do tej pory na koncie 29 zwycięstw. 35-letni Pereira, który wywodzi się z kickboxingu stoczył jedynie... dziewięć walk. Zdecydowanie więcej starć stoczył w formule K-1.

Głos w sprawie pojedynku zdecydował się zabrać rosyjski sportowiec Artiom Lewin, który znany jest ze swoich występów w kickboxingu dla czołowych organizacji. - Błachowicz to dla mnie faworyt. To jego waga, jest byłym mistrzem tej dywizji. Pereira traci swoją przewagę - wymiary, do których powróci po ważeniu. Tu nie będzie wyglądał na większego od swojego rywala - mówił Lewin cytowany przez portal SportoweFakty.wp.pl, który powoływał się na RB Sport.

Lewin nie ukrywa, że jego zdaniem Błachowiczowi brakuje jednak nokautującego ciosu. Innego zdania mogą być Dominick Reyes, Corey Anderson czy Luke Rockhold, którzy byli brutalnie nokautowani przez Polaka.

Kiedy walka Błachowicz - Pereira?

Walka Jan Błachowicz - Alex Pereira zaplanowana jest na galę UFC 291 w Salt Lake City. Ma być to co-main event całego wydarzenia. W walce wieczoru planowo zmierzą się Justin Gaethje i Dustin Poirier, a stawką ma być pas "Największego sk***iela" UFC.