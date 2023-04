Jacek Murański ostro do Tańculi o śmierci syna. Nazwał go siewcą nienawiści: „Wywołałeś ogólnopolskie ujadanie hien”

Mariusz Pudzianowski zwymiotował w czasie treningu do walki ze Szpilką! Dostał szmatę do ręki i musiał po sobie sprzątać

Konflikt Tańculi z rodziną Murańskich ciągnął się długimi miesiącami, ale wydawało się, że wszystko zostało wyjaśnione na gali FAME MMA 15. Wówczas zarówno Jacek, jak i Mateusz musieli uznać wyższość rywala, który pokonał ich jeden po drugim. Młody "Muran" pogodził się nawet z dawnym przyjacielem. Sielanka nie trwała jednak długo, a punktem zapalnym okazała się nagła śmierć Mateusza. Freak-fighter znany też z serialu "Lombard. Życie pod zastaw" zmarł nagle 8 lutego, a Tańcula był jednym z tych, którzy publicznie odnieśli się do jego śmierci. Gwiazdor FAME MMA przyznawał, że jest mu bardzo przykro i mocno przeżył tę sytuację, ale zwrócił też uwagę na falę hejtu, jaka wylała się na Murańskiego po ostatniej walce na High League 5. To nie spodobało się ojcu zmarłego 29-latka, który regularnie wypomina te słowa Tańculi.

Jacek Murański o ostatniej rozmowie z synem Mateuszem. Poruszyli ten temat. Wpis rozrywa serce

Jacek Murański ostro do Tańculi o śmierci syna. Nazwał go siewcą nienawiści

Nagła śmierć znanego freak-fightera wiązała się z dużą liczbą znaków zapytania. Tuż po potwierdzeniu informacji o zgonie zaczęło się pojawiać mnóstwo niesprawdzonych informacji, m.in. o możliwym samobójstwie. To mocno dotknęło i zirytowało Jacka Murańskiego, który w ostatnim czasie zaczął poruszać trudny temat i rozliczać wszystkich komentatorów. Jedne z największych pretensji 53-latek ma właśnie do Tańculi. Uważa on, że słowa o fali hejtu sugerowały jego odbiorcom, że Mateusz faktycznie popełnił samobójstwo, bo nie wytrzymał presji tłumu. Tymczasem "Muran" miał umrzeć ze względu na dokuczający mu od dłuższego czasu bezdech senny, choć oficjalne przyczyny śmierci wciąż nie są znane. Trwa oczekiwanie na wyniki badań toksykologii.

Temat śmierci Murańskiego dość niespodziewanie został poruszony podczas pierwszej konferencji przed nadchodzącą galą FAME MMA 18. Jeden z jej bohaterów, Robert Pasut, był jednym z najbliższych kolegów Mateusza i również wykorzystał okazję, żeby skrytykować wszystkich tych, którzy ferowali wyroki i szerzyli plotki. Przy jednym stole skonfrontował się też z Tańculą, a jego zachowanie zaimponowało Jackowi Murańskiemu. Ojciec zmarłego podziękował mu w mocnym wpisie na Facebooku, w którym ponownie zwrócił się także do Tańculi.

Gwiazda FAME MMA poruszyła temat śmierci Murańskiego. Ostra słowa na konferencji przed FAME MMA 18

Jacek Murański wypomina Tańculi słowa po śmierci syna. "Wywołałeś ogólnopolskie ujadanie hien"

"Robert Pasut w imieniu własnym i matki Mateusza dziękujemy. Po prostu Tobie Robert dziękujemy za dzisiejsze wystąpienie podczas konferencji. Może ktoś coś zrozumie" - rozpoczął Murański. "A ty Tańculo, który już kilka godzin po największej tragedii naszego życia autorytatywnie stwierdziłeś, że przyczyną dramatu naszego dziecka było samobójstwo i powodowany ślepą nienawiścią do mnie insynuowałeś pokrętnie winę ojca za śmierć syna... Tańcula wywołałeś tym samym ogólnopolskie ujadanie hien tobie podobnych nad jeszcze ciepłym ciałem naszego dziecka..." - wypalił po chwili w stronę wielkiego rywala.

"Dziś właśnie dowiedziałem się skąd czerpałeś swoją wiedzę tego tragicznego dnia. Jak sam dziś publicznie stwierdziłeś, cytuję: "Jakaś prokuratorka(?!) smsa tobie w tej sprawie wysłała"(?!). Kto tobie Tańcula wysłał takiego smsa? Prokuratorka? Tańcula naprawdę? Tańculo siewco nienawiści, ty naprawdę dziś to powiedziałeś, a przecież ty nie jesteś aż tak głupi żeby naprawdę wierzyć w to, że napisała do ciebie jakaś prokuratorka... Czyli cytując klasyka: "Ta prokuratorka była tylko w twojej głowie Tańcula" i zrobiłeś to wszystko wtedy cynicznie i z rozmysłem... Arek Tańcula czyli: NIC NIE WIEM ALE SIĘ WYPOWIEM... byle cytowali... Prawda Tańcula? Prawda? Prawda!" - zakończył Murański.