i Autor: Super Express Jacek Murański, Paweł Jóźwiak

PRIME MMA 9 już w sobotę

Jacek Murański zaskoczył wszystkich. Nagle zaczął śpiewać patriotyczną pieśń na żywo! Jedno wywołało zdziwienie

Jacek Murański szykuje się już do trzeciego pojedynku z Pawłem Jóźwiakiem. Trylogia dopełni się już w sobotę na PRIME MMA 9 we Wrocławiu. W środę 31 lipca odbył się specjalny program na żywo z udziałem „Murana” i „Prezesa”. Nagle doszło do zaskakującej sceny, gdy Jacek Murański zaczął śpiewać swoją interpretację patriotycznej pieśni.