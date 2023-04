Jan Błachowicz całkowicie zaorał rywala. Pojechał po całości, a fani płakali ze śmiechu. Riposta godna mistrza

Artur Szpilka dopiero po latach zdecydował się na to wyznanie publicznie! Chciał powiedzieć to już wcześniej

Jan Błachowicz nie ukrywa, że jego celem jest odzyskanie pasa mistrzowskiego w wadze półciężkiej. I robi wszystko, aby swoje słowa zrealizować. Jedną z szans miał już pod koniec ubiegłego roku, kiedy to zmierzył się z Magomiedem Anakalajewem o wakujący pas we wspomnianej wadze. Walka zakończyła się jednak decyzją sędziów, którzy orzekli o remisie, co było wielkim zaskoczeniem i nawet Błachowicz przyznawał, że to Rosjanin wygrał pojedynek.

Błachowicz odpowiedział na zaczepki

Od rywalizacji z Ankalajewem minęły ponad cztery miesiące i wciąż nie jest jasne, kto będzie kolejnym przeciwnikiem Błachowicza. Niewykluczone, że ogłoszenie następnej walki "Cieszyńskiego Księcia" to kwestia dni, ale kibice muszą uzbroić się jeszcze w cierpliwość. W tak zwanym międzyczasie Błachowicza w mediach społecznościowych wyzwał Paulo Costa, były pretendent do pasa mistrzowskiego w wadze półciężkiej.

Błachowicz zaorał rywala

- Wydarzenie PPV 6 maja jest w tarapatach. Jan Błachowicz vs Costa byłoby zbawieniem. Wjeżdżam do półciężkiej na pełnym soku. Dajcie mi znać UFC - napisał Brazylijczyk na Twitterze. Polak postanowił wytoczyć najcięższe działa w odpowiedzi. - Więc kilka dni temu Paulo Costa dostał propozycję walki ze mną. Ja powiedziałem tak, on powiedział - nie. Walka się nie odbędzie. Jak dużo soku potrzebuje? Jedna butelka wina wystarczy, aby znokautować tego gościa - czytamy we wpisie Błachowicza. Słowa byłego mistrza rozbawiły wielu fanów.