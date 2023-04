Tak naprawdę wygląda ciało 35-letniej Joanny Jędrzejczyk. Była mistrzyni UFC zrzuciła ubrania, a fani nie mogli się powstrzymać

W kwietniu zeszłego roku Jędrzejczyk była w trakcie przygotowań do powrotnej walki z Weili Zhang. W czerwcu na gali UFC 275 powróciła do oktagonu po ponad dwóch latach przerwy, ale nie był to udany powrót. Chinka brutalnie znokautowała ją backfistem w eliminatorze do walki o pas największej federacji MMA na świecie, a po wszystkim "JJ" ogłosiła zakończenie kariery. Postanowiła skupić się na innych aspektach życia i dwanaście miesięcy później jej kwiecień wygląda zupełnie inaczej. Jędrzejczyk chętnie podróżuje po świecie i ładuje baterie na sportowej emeryturze, a ostatnio nogi poniosły ją do ekskluzywnego spa. Tam nie pozostało jej nic innego, jak zrzucić ubrania i cieszyć się upojnymi chwilami.

Była mistrzyni UFC docenia czas, w którym może się zrelaksować. Zwłaszcza w trakcie wymagającego tygodnia, jaki ostatnio przeżywa. Jędrzejczyk udała się w kilkudniową objazdówkę po Polsce w celach zawodowych, więc nic dziwnego, że dużo szczęścia dostarczyła jej wolna niedziela. 35-latka pochwaliła się nim w mediach społecznościowych, w których opublikowała zdjęcie w niebieskim bikini. "Mój typ niedzieli. Co za piękny dzień odpoczynku (dobry sen, pyszne jedzenie, sauna, książka) w jednym z moich ulubionych hoteli w środku 8-dniowego objazdu w celach zawodowych po Polsce. Nie mogę się zatrzymać i się nie zatrzymam" - podpisała zdjęcie. Fani natychmiast zareagowali w komentarzach!

Jędrzejczyk zrzuciła ubrania, a fani nie mogli się powstrzymać

Pod zdjęciem "JJ" pojawiło się mnóstwo komplementów zachwyconych kibiców. Wielu z nich wprost wyraziło swoje emocje. "Absolutna BOGINI", "Piękna Mistrzyni", "To bikini leży na tobie znakomicie", "Absolutnie zachwycająca" - to jedne z wielu pozytywnych wpisów dotyczących wyglądu byłej mistrzyni UFC. Trzeba przyznać, że figura 35-latki faktycznie robi wrażenie! W poniższej galerii zobaczysz więcej gorących zdjęć Joanny Jędrzejczyk: