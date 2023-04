Mariusz Pudzianowski pokazał, co robi zawsze po treningu. Wspomniał o swoich... jajach

Mariusz Pudzianowski już teraz może pochwalić się bogatą karierą w MMA, a dwie ostatnie walki są warte szczególnego wyróżnienia. „Pudzian” zdołał bowiem najpierw pokonać Michała Materlę i to w niezwykle efektowny sposób, nokautując go w pierwszej rundzie. To otworzyło mu drogę do jednej z największych walk w historii KSW – starcia z Mamedem Khalidovem, które jednak nie potoczyło się po myśli byłego strongmana, a także fanów. Khalidov bardzo szybko rozprawił się z Pudzianowskim, który nie potrafił postawić się jednemu z najlepszych zawodników w historii tej federacji. Teraz były strongman dostał kolejnego, niezwykle ciekawego rywala i mocno przygotowuje się do walki.

Pudzianowski pokazał nagranie po treningu, zaskoczył swoimi słowami

O możliwej walce Szpilki z Pudzianowskim mówiło się już od dawna. W końcu federacja KSW potwierdziła, że na XTB KSW Colosseum 2 dojdzie do starcia tych dwóch zawodników, wywodzących się z całkiem innych światów. Pudzianowski jak zwykle bardzo mocno przygotowuje się do kolejnego wyzwania i jak zwykle chętnie dzieli się tym w mediach społecznościowych ze swoimi fanami. Teraz jedno krótkie nagranie mogło u niektórych z nich wywołać konsternację.

„Pudzian” w swojej relacji na Instagramie już od rana przekazywał, że to będzie intensywny dzień. Najpierw tradycyjnie ruszył na rozruch, tym razem rowerem. Później udał się do pracy w swojej firmie transportowej, a następnie udał się do Warszawy na trening. Po zajęciach natomiast nagrał wideo, na którym rozciąga się zarzucając jedną nogę na szczyt siatki oddzielającej maty. – Na koniec treningu zawsze 10 minutek rozciągania, jaja muszę rozedrzeć trochę – powiedział niespodziewanie Pudzianowski – ale jeszcze pożytek z nich będzie – dodał szybko „Pudzian”, „uspokajając” fanów.