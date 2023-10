Juras odpalił się po gigantycznej aferze związanej z Boxdelem. Łukasz Jurkowski w ogóle się nie hamował, potężnie uderzył w influencerów

Twarz Popka już tak nie wygląda. Aż nie mogliśmy na to patrzeć. Spojrzycie na to z przerażeniem, metamorfoza jakiej świat nie widział

Sylwester Wardęga - kim jest? Kto to jest Sylwester Wardęga? To on ujawnił gigantyczną aferę w świecie influencerów

Już od kilku tygodni mówiło się, że w świecie influencerów może wybuchnąć gigantyczna i porażająca afera. Dochodziły plotki, że popularny youtuber Stuart Burton znany jako "Stuu" utrzymywał kontakty z nieletnimi dziewczynami. Film, który we wtorek opublikował Sylwester Wardęga wydaje się potwierdzać przerażające plotki, bo pokazano w materiale wiadomości, jakie Stuu miał wysyłać do 13-letniej dziewczyny. Miały one bardzo mocne zabarwienie seksualne.

Juras brutalnie o aferze z Boxdelem. Uderzył mocno

Wardęga ujawnił również wiadomości, jakie do nieletniej wysyłał Michał "Boxdel" Baron, jedna z twarzy FAME MMA. Jego wiadomości były równie niemoralne, jak te "Stuu", co wywołało nie mniejsze poruszenie, a federacja FAME MMA zareagowała błyskawicznie i odsunęła Boxdela. Całą aferę w mediach społecznościowych skomentował również Łukasz "Juras" Jurkowski.

Boxdel wykluczony z działalności w FAME MMA! Gigantyczna afera w polskim internecie. Ustalenia Sylwestra Wardęgi szokują

- Pedofilila?! Poruszenie w internecie bo jutubowa patola okazała się pedofilami. No i co? Za dwa tygodnie już zapomnicie i dalej będziecie generować im zasięgi? Przymykanie oka i akceptacja tych zwyroli czyni z was zwyrolami z tej samej ławki. Ha tfu! - napisał były zawodnik MMA. - Kontrolujecie co Wasze dzieci robią w internecie. Znajdźcie chwilę na rozmowę z dzieckiem. Juras – tata 14 latki. Młode ludki – uważajcie na wilka w owczej skórze. To, że ktoś jest popularny, imponuje bogatym życiem nie znaczy, że nie może być niebezpiecznym zj***m. Dobierajcie sobie idoli z rozwagą. Dla nich jesteście godzinną rozrywką, a dla Was zniszczone całe życie. MYŚLEĆ mi tam - zaapelował Jurkowski.