Juras wypalił z grubej rury: "jesteś zje*em". Ostra reakcja legendy KSW nie przeszła bez echa

Juras nie patyczkował się z hejterami

Łukasz Jurkowski jest znany każdemu fanowi MMA w Polsce – jeszcze do niedawna można było zobaczyć go walczącego w klatce, a teraz najczęściej można usłyszeć jego głos w trakcie komentowania różnych gal czy przy okazji występów w roli eksperta. Co ciekawe, niedawno sprawdził się on w roli komentatora... piłkarskiego, bowiem miał okazję skomentować mecz Arsenalu z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów. Z piłką łączy go także co innego, ponieważ od lat jest on spikerem na meczach domowych Legii Warszawa. Teraz postanowił zabrać głos w sprawie związanej z piłką nożną, ale tyczącą się bardziej ludzkiego zachowania, które potrafi być okrutne.

Łukasz Jurkowski i Zbigniew Raubo typują walkę Adamek – Khalidov

Legendarny zawodnik KSW trafił w sieci na informację o tym, że partnerka Declana Rice'a, Lauren Fryer, usunęła swoje profile w mediach społecznościowych po tym, jak spotkała się z okropnym hejtem na temat swojego wyglądu. „Juras” nie wytrzymał i w bardzo dosadnych słowach skomentował zachowanie tych osób. – Partnerka piłkarza Arsenalu i reprezentacji Anglii Declana Rice’a , Lauren Fryer zebrała falę hejtu za swój wygląd. Za gruba, pasztet, jak taki gracz jak Declan może być z takim brzydalem. Popie**zone czasy, gdzie wyznacznikiem kobiecego piękna są dziewczyny o urodzie jak z fabrycznej taśmy. Często przesiąknięte plastikiem. Co kto lubi ale nie daje to zgody na personalne wytykanie jakiejkolwiek inności od współczesnego kanonu „piękna”. Niech każdy wygląda jak chce, ważne aby czuć się dobrze samemu ze sobą. Chcesz komuś dogryźć w internecie z powodu wyglądu? Po pierwsze jesteś zje*em, po drugie pomyśl, że to kiedyś może spotkać Ciebie lub kogoś bliskiego. Warto się zastanowić – napisał Juras na Instagramie – Wyprzedzając: moja Paulina ma zrobione tylko usta, a i tak żartobliwie czasami wbiję szpileczkę – dodał były zawodnik KSW.

Fani zachwyceni słowami Łukasza Jurkowskiego

Warto zauważyć, że post Jurkowskiego spotkał się z dużą aprobatą fanów, zarówno w komentarzach na Instagramie, jak i przekazywany dalej na innych platformach. „Napisał to co każdy normalny człowiek myśli”, „Każdy zdrowo myślący facet tak myśli, przynajmniej taką mam nadzieję”, „Przecież jest ładna. A poza tym nikomu do tego kto z kim jest”, „Brawo Juras! Co za czasy”, „Żenada, co za czasy… szacun dla Declana, pokazuje, że jest normalnym gościem”, „Co mi Juras teraz zaimponował, to ja nie mam pytań” - czytamy w komentarzach.