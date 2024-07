Kamil Łaszczyk szczerze o relacjach z Mateuszem Borkiem. "Wk***iło mnie to" [WIDEO]

Marta Linkiewicz zmieniła się nie do poznania! Co za metamorfoza, jej zdjęcie trzeba zobaczyć!

To, co Conor McGregor napisał po zamachu na Donalda Trumpa rozniosło się po sieci. Słowa legendy wywołały lawinę

W końcu dojdzie do rewanżu pomiędzy Kamilem Łaszczykiem a Amadeuszem Ferrarim. "Szczurek" kilka sekund przed końcem pojedynku pokonał popularnego freak-fightera, co wywołało wielkie kontrowersje. Ferrari nie zgadzał się z przerwaniem starcia i w końcu doszło do długo wyczekiwanego rewanżu. Dojdzie do niego w formule MMA. - Nie miał jaj, by wziąć K-1 - przyznał Łaszczyk.

Kamil Łaszczyk znowu zawalczy z Amadeuszem Ferrarim! Wielki rewanż na FAME 22 na PGE Narodowym

Kamil Łaszczyk o relacjach z Mateuszem Borkiem: Wk***iło mnie to!

Kamil Łaszczyk wypowiedział się na także na temat trudnych relacji z Mateuszem Borkiem. Po jego pierwszej porażce w zawodowym boksie na temat promotora mocno wypowiedziała się narzeczona pięściarza. Teraz całą sytuację skomentował także sam "Szczurek".

- Współpracujemy dalej razem. Jest moim promotorem bokserskim. Troszkę mnie zdenerwowało, że jeśli mówię mu, że boksuję 22 lata i rywal jest na koksie... Chciałem, żeby zrobili badania antydopingowe wyrywkowo, a Mateusz nic z tym nie zrobił i nie ukrywam, że mnie to wku**** - powiedział w rozmowie z "Super Expressem".

Cała rozmowa z Kamilem Łaszczykiem jest do obejrzenia na kanale KOLOSEUM.

Łaszczyk dodał, że poprzednia porażka bardzo mocno go dotknęła.

- Mam porażkę z gościem, który był nakoksowany. Sparowałem i walczyłem z pięściarzami, którzy bili mocno, ale to dla mnie było aż nierealne. Ważąc 58,6 kg... No, nie ma szans. Nawet "ciężcy" nie bili tak mocno jak ten gościu. Byłem pewny, że coś brał. Wkurzyło mnie, że Mateusz nie przyszedł do mnie po walce do szatni. Rozmawiałem z narzeczoną i płakałem cztery dni po walce - powiedział.

Kiedy odbędzie się gala FAME 22 na PGE Narodowym?

Gala FAME 22: Ultimate odbędzie się już 31 sierpnia na PGE Narodowym. Wśród ogłoszonych pojedynków jest m.in. zestawienie Tomasza Adamka z Kasjuszem "Don Kasjo" Życińskiego czy Krzysztofa "Diablo" Włodarczyka z Jarosławem "pashąBicepsem" Jarząbkowskim.