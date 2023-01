Kamil Łaszczyk zarobi wielkie pieniądze w FAME MMA? Mateusz Borek ujawnił szokujący fakt, mocne słowa

Oto przysmak Krzysztofa Radzikowskiego. To sprawia, że gwiazdorowi Gogglebox TTV cieknie ślinka

FAME MMA stoi przed nie lada wyzwaniem. Największa federacja freak-fight w Polsce musi wymyślać coraz to nowe, ciekawe zestawienia, aby utrzymać zainteresowanie fanów, jakie wypracowali w ostatnim czasie. Wydaje się jednak, że najbliższa gala powinna przyciągnąć uwagę fanów nie mniej, niż poprzednie wydarzenia. Zobaczymy na niej m.in. walkę dwóch włodarzy – Boxdela z FAME MMA oraz Pawła Jóźwiaka, szefa FEN. Walką wieczoru będzie jednak starcie Amadeusza „Ferrariego” Roślika z Kamilem Łaszczykiem. Okazuje się, że Łaszczyk, który w zawodowym boksie nie przegrał żadnej z 32 walk, może liczyć na naprawdę godne wynagrodzenie, o czym informuje Mateusz Borek.

Mateusz Borek wprost o pieniądzach, jakie zarobi Łaszczyk za walkę z Ferrarim

Łaszczyk, choć wciąż jest niepokonany na zawodowych ringach, to nie miał ostatnio okazji walczyć o pas. Przyjęcie walki z „Ferrarim” mogło mieć więc podłoże finansowe, bo jak poinformował Mateusz Borek w Kanale Sportowym, zawodnik wagi piórkowej może otrzymać za nią tyle, ile za walkę mistrzowską w boksie! – Dlaczego chłopak miałby nie skorzystać z takiej sytuacji, w której złapie trochę popularności i zarobi bardzo dobre pieniądze. Kwota jest porównywalna do walki o mistrzostwo świata w tej kategorii – powiedział Borek – Nikt mi nie będzie mówił, jak ja mam żyć ani nikt Łaszczykowi nie będzie mówił, jakie ma decyzje podejmować, bo on w pierwszej kolejności musi myśleć o sobie, o swojej rodzinie – dodaje dziennikarz i promotor.