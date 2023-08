Karolina Kowalkiewicz się już nawet nie hamuje. Wystawiła olbrzymie piersi prosto do aparatu, fanom opadła szczęka

"Bestia" Piechowiak przekazał ważne wieści! Musiał to powiedzieć, krótko po poważnej operacji zwrócił się do swoich fanów

Kowalkiewicz ma ostatnio bardzo dobrą passę w UFC - w maju pokonała Greczynkę Vanessę Demopoulos i była to jej trzecia wygrana z rzędu. Polka jakiś czas temu powróciła do USA i teraz ciężko trenuje przed kolejnym pojedynkiem. Jeszcze nie wiadomo kiedy ponownie zobaczymy ją w oktagonie, ale wiele wskazuje na to, że będzie to wrzesień lub październik.

Seksowne zdjęcie Karoliny Kowalkiewicz w bikini

Zawodniczka z Łodzi po harówce na macie chętnie korzysta z uroków Florydy i kiedy tylko może regeneruje się na tamtejszych plażach. A przy okazji chętnie dzieli się z kibicami fotkami ze słonecznych kąpieli. W czwartek pochwaliła się kolejnym zdjęciem w bikini, na którym wygląda wręcz oszałamiająco. "Podobno na zdjęciach robionych „od dołu” wszystko wydaje się większe… zgadzacie się z tym? 😂" - napisała w najnowszym poście.

Na reakcje fanów nie trzeba było długo czekać. "wyglądają na ogromne... szkoda, że jest kostium kąpielowy 👙 przez co zdjęcie jest brzydkie... LOL", "nie wiem ale biust masz duży , ale wydaje mi sie że zawsze miałaś duzy biust , nie wiem mało robisz fotek w bikini wincy tego chce xd😂😂 miłego dnia :)", "Są cycki jest like 😃❤️", "Sexbomba😍🥰❤️" - to tylko kilka komentarzy pod zdjęciem Kowalkiewicz.