Kim był Mateusz Murański? Minął rok od śmierci freak-fightera. Jego odejście opłakiwała cała Polska!

Partnerka Popka przerwała milczenie! Opublikowała specjalny komunikat, wprost odniosła się do afery z udziałem rapera

Popek trafił do szpitala. Partnerka rapera wszystko potwierdziła, walczy z ciężką chorobą

Powiedział to wprost

Co za zdjęcie!

Rocznica śmierci Mateusza Murańskiego. Kim był kontrowersyjny freak-fighter?

Mateusz Murański urodził się w 1994 roku w Wałczu. Zdobył ogromną popularność dzięki konfliktowi z Arkadiuszem Tańculą, co doprowadziło do ich starcia na gali FAME MMA 10 w maju 2021 roku. Choć "Muran" imponował wytrzymałością, walka zakończyła się porażką. Jego bardzo dobry występ i polaryzujące występy na konferencjach zaowocowały nowymi możliwościami w innych federacjach. Na FEN 34 pewnie pokonał "Epic Cheat Meala", a na Elite Fighters najpierw pokonał "Warszawskiego Dresika", by potem tego samego wieczoru znokautować "Mielonidasa".

W listopadzie 2021 roku miała odbyć się długo oczekiwana rewanżowa walka z Tańculą, lecz kontuzja Murańskiego uniemożliwiła mu udział, a w klatce zastąpił go jego ojciec, Jacek Murański. Swoje występy w 2022 roku rozpoczął, stając do bokserskiej walki z "Don Kasjo" na gali Prime Show MMA 1, która zakończyła się wygraną Kasjusza Życińskiego na punkty.

To nie zniechęciło Murańskiego. Po trzech miesiącach odniósł ważne zwycięstwo na FAME MMA 14 z Alanem Kwiecińskim i wreszcie doczekał się upragnionego rewanżu z Tańculą. Niestety, na FAME 15 doznał pierwszej porażki przed czasem w karierze, gdy Tańcula poddał go duszeniem zza pleców. Murański przegrał kolejne dwie walki. Pod koniec września został pokonany przez zawodowca, Vaso Bakocevicia, a na grudniowej High League 5 sensacyjnie uległ Pawłowi "Scarface" Bombie w K-1.

Mateusz Murański – kariera aktorska

Mateusz Murański był znany także ze swoich występów w popularnym telewizyjnym serialu „Lombard. Życie pod zastaw”. Występował także w kilku filmach, w tym w nominowanym do Oscara IO. W jego filmowym dorobku znajdują się również role w takich produkcjach jak Asymetria czy Inni Ludzie.