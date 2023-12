Koszmarna bijatyka na konferencji CLOUT MMA 3! Załęcki zaatakował Marconia z zaskoczenia, Labryga dołączył z kulami

Im bliżej gali CLOUT MMA 3: Santa CLOUT, tym zaczęły podnosić się emocje wokół poszczególnych zestawień, a i na samej karcie walk zaczęło przybywać walk - jak chociażby ewentualne zestawienia Natan Marcoń - Denis Załęcki oraz Natan Marcoń - Denis Labryga. Z uwagi na kontuzję nogi ostatniego z zawodników, pojedynek ten miałby się odbyć na siedząco. Kiedy podczas konferencji przed Santa CLOUT wszyscy wspomniani pojawili się na scenie, od razu można było spodziewać się zadymy i niestety tak właśnie było. Ochroniarze nie wiedzieli, w co mają włożyć ręce.

Wielka zadyma na konferencji CLOUT MMA 3! Marcoń zaatakowany przez Załęckiego, Labrydze nie przeszkadzały nawet kule

Podczas zamieszania na scenie związanego z obecności bliżej nieokreślonych mężczyzn, z których jeden bronił Denisa Załęckiego, a drugi być ofensywnie do niego nastawiony, "Bad Boy" wykorzystał chwilę nieuwagi ochroniarzy i zakradł się od tyłu do Marconia, aby to zaatakować. Kiedy zakotłowało się na scenie, kontuzjowany Denis Lebryga, który poruszał się o kulach wpadł w sam środek zamieszania razem ze swoimi sprzętem.

Na tym się jednak nie skończyło, bo podczas face 2 face Marcoń - Załęcki w specjalnej klatce, "Bóg Estetyki" naruszył konstrukcję, która ich rozdzielała, co sprowokowało "Bad Boya" do ataku. Tu znów wkroczył Labryga, który natychmiast doskoczył do trzymanego przez ochroniarzy Marconia i próbował go uszkodzić machając na oślep trzymaną przez siebie kulą ortopedyczną.

