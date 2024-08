Krzysztof "Diablo" Włodarczyk stracił ogromne pieniądze za odwołaną walkę w FAME MMA. Znamy szczegóły

Już w sobotę 31 sierpnia gala FAME MMA na PGE Narodowym. Kilkadziesiąt tysięcy kibiców, emocjonujące pojedynki i gwiazdy sportu oraz rozrywki. Niestety, na największym obiekcie w Polsce na pewno nie zobaczymy Krzysztofa „Diablo” Włodarczyka. Były mistrz świata w boksie został pożegnany przez organizację po zamieszaniu związanym z jego nieobecnością na poniedziałkowej konferencji.

„Diablo” wyrzucony z FAME. Stracił ogromne pieniądze za odwołaną walkę

W najnowszym vlogu Andrzeja Kostyry zostało rzucone nieco więcej światła na sprawę pożegnania FAME i Krzysztofa „Diablo” Włodarczyka. Goszczącym w studiu Przemysław Saleta i Zbigniew Raubo brakowało słów. - Lepiej to skomentuję, jak nic nie powiem – skwitował krótko trener Raubo. - Ponosi konsekwencje swoich działań. To nie jest pierwszy raz, gdy miał tam walczyć. Rezygnował, teraz go wyrzucają. Jak człowiek się pisze na freak-fighty to wie, w co się pakuje i należy się wywiązywać ze swoich zobowiązań. Szkoda komentować – dodał Saleta.

Saleta i Raubo pokłócili się o walkę Adamek - Don Kasjo na FAME MMA

Kilka słów od siebie dodał także Andrzej Kostyra, który ujawnił, że „Diablo” mógł liczyć na ogromne wynagrodzenie w FAME MMA.

- Nie dorobił się wielkich pieniędzy na boksie, mógł zarobić olbrzymią kwotę. Nie jestem upoważniony, by mówić, ile to dokładnie, ale mogłoby to go ustawić w życiu – przyznał dziennikarz „Super Expressu”.

Po kilku chwilach dodał nieco więcej. - 20 razy więcej niż dostawał ostatnio za walki bokserskie. To jest kuszące. I z własnego nierozsądku zrezygnować z tego… Nie rozumiem Krzyśka – stwierdził Andrzej Kostyra.

Kiedy gala FAME MMA 22 na PGE Narodowym?

Gala FAME 22 odbędzie się już w sobotę, 31 sierpnia. Na PGE Narodowym kibice zobaczą wiele elektryzujących starć, w tym turniej w rzymskiej klatce. Gala FAME 22 będzie transmitowana jedynie w systemie PPV. Kup dostęp na galę w tym miejscu!